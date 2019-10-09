МТС с помощью сервисов аналитики Big Data проанализировал активность абонентов и составил рейтинг самых посещаемых достопримечательностей Горного Алтая по итогам туристического сезона — с 1 мая по 30 сентября. Туристы «качнули» в сети МТС вдвое больше интернет-трафика по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Горный Алтай прекрасен в любое время года, но именно с мая по сентябрь — самое популярное время для посещения нашего региона, — отметил директор филиала МТС в республике Алтай Леонид Тиунов. — Итоги нынешнего отпускного сезона показали двойной рост интернет-трафика в нашей сети. Мы понимаем, насколько важно для туристов всегда оставаться на связи и делиться впечатлениями с родственниками и друзьями, поэтому не только обеспечиваем максимальную зону покрытия в самых популярных местах отдыха Алтая, но также увеличиваем емкость сети, чтобы избежать серьезной нагрузки на базовые станции из-за «наплыва» интернет-активных туристов. Мы надеемся, что туристы оставят в сети фото и видео потрясающих пейзажей Алтая и рассказы об уникальных впечатлениях от отдыха в одном из красивейших уголков России».

Как показывает исследование, даже на отдыхе в горах туристы обходятся без «гаджет-детокс». Мобильным интернетом в районах Горного Алтая постоянно пользуются более 80% взрослых от 18 до 55 лет. При этом растет популярность не только социальных сетей и фотоконтента, но и видео — скорости мобильного интернета в Горном Алтае теперь позволяют даже смотреть сериалы онлайн.

Самым посещаемым местом в республике Алтай стало село Чемал. И это неудивительно — горные пейзажи вершин Верблюд (930 м) и Крестовая (1335 м), прогулки по тропам и живописные окрестности — храм апостола Иоанна Богослова на острове Патмос, Катунские ворота, плотина Чемальской ГЭС — побуждают туристов приезжать сюда и делиться красивыми снимками с подписчиками. Именно поэтому Чемал стал «Меккой» интернет-серфинга на Горном Алтае: туристы за период с 1 мая по 30 сентября передали рекордный объем трафика — 126 Тб, что сопоставимо с 7,3 годами беспрерывного просмотра кинофильмов.

По сравнению с прошлым годом объем переданных данных в Чемале и окрестностях вырос в 3 раза. Причем, более 60% отдыхающих оказались гостями из соседних регионов — Алтайского края и Новосибирской области. С помощью Big Data удалось узнать, что туристы предпочитают использовать мессенджеры и выкладывать селфи и сторис в Инстаграм — более 40% трафика приходится на эту соцсеть.

Второе место в рейтинге популярности, с серьезным отрывом от Чемала, заняло село Элекмонар. Туристы потребили в 2,5 больше интернет-трафика, чем года назад, в этом селе, которое служит отправной точке маршрутов к живописным Каракольские озера, известным любителям природы далеко за пределами республики.

Совсем немного Элекмонару уступило Телецкое озеро, памятник природы Алтая. «Жемчужина» Горного Алтая замкнула тройку самых популярных у туристов достопримечательностей региона. По сравнению с прошлым годом количество отдыхающих здесь возросло на 10%. При этом, как показывает анализ обезличенных данных абонентов МТС, в этом месте мессенджеры и социальные сети генерируют один из больших потоков интернет-трафика — более 55%. Туристы только за один только месяц передали с берегов Телецкого озера объем трафика, сопоставимый с 125 просмотрами всех сезонов «Игры престолов».

В ТОП-5 популярных в республике Алтай мест отдыха также вошли: озеро Манжерок и подъемник на гору Синюха (ГЛК «Манжерок»), а также село Барангол — популярная отправная точка сплава по горной реке Катунь, а также местонахождение Барангольского некрополя и живописного острова Корона Катуни.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.