МТС включила в Новосибирске сервис бронирования отелей

Федор Туров
 
МТС Travel предлагает туриндустрии Новосибирской области удобный сервис бронирования гостиниц
Фото предоставлено МТС

МТС Travel (ООО «МТС Трэвел») запустила сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. В перспективе площадка объединит в себе несколько технологических продуктов МТС и партнеров и поможет решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий — от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений.

На площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России. В Новосибирской области для бронирования открыты более 270 отелей, гостевых домов и пансионатов, до конца года их будет больше 300. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.

«Турпоток в Новосибирскую область вырос почти на 20 процентов, это подтверждает и наша Big Data: Новосибирск вошел в число городов, куда все чаще совершают поездки выходного дня жители соседних регионов Сибири, – рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – В этом году Новосибирск выбран новогодней столицей России, и это еще одна причина активно развивать внутренний туризм. Сегодня сфера гостеприимства переживает настоящий цифровой бум, поэтому наша платформа МТС Travel поможет туристам быстрее и эффективнее спланировать отпуск и провести его с максимальным комфортом».

МТС не только помогает гостям региона решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий и оставаться на связи, но и знакомит туристов с достопримечательностями региона. В этом году компания запустила аудиогид по Чуйскому тракту и виртуальные гиды по достопримечательностям Новосибирской и Томской области.

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