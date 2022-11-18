МТС включила в Новосибирске сервис бронирования отелей

МТС Travel (ООО «МТС Трэвел») запустила сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. В перспективе площадка объединит в себе несколько технологических продуктов МТС и партнеров и поможет решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий — от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений.

На площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России. В Новосибирской области для бронирования открыты более 270 отелей, гостевых домов и пансионатов, до конца года их будет больше 300. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.

«Турпоток в Новосибирскую область вырос почти на 20 процентов, это подтверждает и наша Big Data: Новосибирск вошел в число городов, куда все чаще совершают поездки выходного дня жители соседних регионов Сибири, – рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – В этом году Новосибирск выбран новогодней столицей России, и это еще одна причина активно развивать внутренний туризм. Сегодня сфера гостеприимства переживает настоящий цифровой бум, поэтому наша платформа МТС Travel поможет туристам быстрее и эффективнее спланировать отпуск и провести его с максимальным комфортом».

МТС не только помогает гостям региона решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий и оставаться на связи, но и знакомит туристов с достопримечательностями региона. В этом году компания запустила аудиогид по Чуйскому тракту и виртуальные гиды по достопримечательностям Новосибирской и Томской области.