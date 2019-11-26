Новосибирск стал третьим городом в России и вторым – в Сибири, где прошла AI Journey, одна из крупнейших в Восточной Европе конференция, посвященная искусственному интеллекту и анализу данных. Активное участие в ее работе принял Сбербанк, для которого ИИ уже сейчас играет важнейшую роль во всех рабочих процессах.

В своей вступительной речи ректор НГУ Михаил Федорук сравнил современную работу над ИИ и анализом данных с планом ГОЭЛРО, который в той или иной степени затронул практически всех. Главной проблемой на пути цифрового будущего ректор назвал кадровую. «В основе должна лежать фундаментальная подготовка на первых двух курсах. Двигаться в этой области без фундаментальных знаний математики, информатики и других дисциплин нельзя, а у нас не так много экспертов в этом направлении, – констатировал он. – Готовить просто инженеров и просто исполнителей – не наш путь. Нужно готовить исследователей. Чтобы быть успешным, необходимо научиться учиться в течение всей жизни. Главное –научить людей думать». Михаил Федорук напомнил о том, что с этого года дисциплина по обучению ИИ включена не только в магистратуру, но и в программу Высшего колледжа информатики. «Думаю, это направление сыграет важную роль в работе университета».

Для Сбербанка актуальность темы ИИ иллюстрируется еще и тем, что на московской сессии AI Journey 8 ноября президент банка Герман Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта в России. Помимо Сбербанка туда вошли МТС, «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпромнефть» и Российский фонд прямых инвестиций. Там же Сбербанк представил новый суперкомпьютер, разработанный SberCloud и NVidia, который должен иметь повышенную мощность – по словам председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяны Галкиной, его мощность будет в 2,7 раза больше, чем у предыдущего лидера рейтинга, университетского мейнфрейма «Ломоносов-2», работающего в МГУ. Новый суперкомпьютер получил название «Кристофари», в честь Николая Кристофари, самого первого вкладчика Сбербанка, положившего в 1841 году на счет 10 серебряных рублей.

«На сегодняшний день уже свыше 1,2 тысяч сотрудников Сбербанка используют алгоритмы искусственного интеллекта, – прокомментировала Татьяна Галкина. – Мы уверены, что технологии искусственного интеллекта будут применяться во всех областях. Они изменят наше настоящее и будущее, заменят рутинные операции. Будут помогать принимать решения с высокой точностью».

О том, как ИИ помогает в работе самому Сбербанку, более подробно рассказал менеджер лаборатории RPA (Robotic Process Automation) Даниил Кустов. «В этом году нам посчастливилось познакомиться с интересным человеком Марком Галлагером, топ-менеджером «Формулы 1», – начал эксперт. – Он рассказал, как устроены их процессы изнутри – и мы поняли, как много общего в нашей с ними работе. Во-первых, это скорость – чем быстрее мы работаем, тем выше конкурентное преимущество. Но есть и другая сторона – мы также не имеем права на ошибку, как и пилоты болидов «Формулы 1», как и те, кто их обслуживает».

Основное «слабое место» в работе банка, по его мнению – человеческий фактор, особенно там, где проходят самые рутинные, повторяющиеся процессы. Задача RPA-сервисов – «закрывать» эти узкие места. «За два года мы автоматизировали более ста основных процессов – сегодня с помощью искусственного интеллекта открывается более трех тысяч счетов юридических лиц каждый день – и это только один пример, – подводит итог Даниил Кустов. – Фактически нам удалось «переключить» на роботов более 1,5 млн часов рутинной работы в год».

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