23 ноября в Новосибирске состоится региональная конференция AI Journey, посвященная искусственному интеллекту и анализу данных. Конференция пройдет при поддержке Новосибирского Государственного Университета.

Ключевыми направлениями работы конференции станут сильный искусственный интеллект (AGI), нейроморфные вычисления, развитие технологий компьютерного зрения, обработка естественного языка, речевой аналитики, новые методы и их применение в бизнесе. Основными темами выступлений спикеров станут вопросы машинного обучения, роботизации процессов, применения компьютерного зрения и НЛП, использования технологий искусственного интеллекта в бизнесе и промышленности.

Мероприятие станет одним из семи региональных конференций проекта, проводимых в разных городах России по инициативе Сбербанка и крупнейших российских компаний. Подобный форум уже состоялся во Владивостоке, 21 ноября мероприятие пройдет в Томске, а после Новосибирска конференцию примут Екатеринбург, Казань, Калининград и Санкт-Петербург.

AI Journey — серия мероприятий, посвященных искусственному интеллекту и анализу данных, включающая в себя международное онлайн-соревнование, крупнейшую в Восточной Европе конференцию специалистов в Москве, а также серию региональных конференций.

Информация о конференции AI Journey, программа и регистрация на мероприятие в Новосибирске и других городах доступны на сайте: www.ai-journey.ru. Регистрация на мероприятие открыта и доступна по ссылке: https://ai-journey.ru/conference-regions/conference-novosibirsk.

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