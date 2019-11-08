По словам мэра Новосибирска, в ближайшие 5 лет в городе появится 100 социальных объектов. Среди них учреждения образования, культуры и спорта.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, на прошедшем 8 ноября круглом столе «Стратегические задачи развития строительной отрасли», о намерении отремонтировать и построить 100 социальных объектов.

«Это не только объекты образования, это учреждения спорта, культуры. По итогам следующей пятилетки школы, детский сад, поликлиника должны появиться в каждом отдаленном микрорайоне. Мы здорово разогрели нашу строительную отрасль, мы построили много микрорайонов. При этом развитие социальной сферы отстает», – рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Также глава города отметил, что приоритетной задачей является увеличение бюджетных средств, которые выделяются городу по различным программам.

По информации регионального правительства, с 2015 по 2018 год в Новосибирской области построено и реконструировано 11 школ на 5,8 тыс. мест. За этот период на строительство и реконструкцию школ было выделено 6,7 млрд рублей.

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