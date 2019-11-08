«Альфа Ритейл Компани» Евгения Насоленко признана банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области ввел наблюдение в ООО «Альфа Ритейл Компани», которым руководит новосибирский бизнесмен Евгений Насоленко.

Признать «Альфа Ритейл Компани» несостоятельной в декабре 2018 года потребовали барнаульские «Коллекторское агентство «Брокер-Консалт» и ООО «Капитал». Позднее в дело вступило ООО «РНГО» с исковыми требованиями около полумиллиарда рублей, суд принял дело к производству, однако вернул иск в связи с непредоставлением части документов. 5 ноября текущего года заявление «РНГО» было удовлетворено арбитражом, компания признана банкротом. В «Альфа Ритейл Компани» введена процедура наблюдения до 5 мая 2020 года, временным управляющим утвержден Евгений Борисов. В ближайшие две недели пройдет первое собрание кредиторов компании.

ООО «Альфа Ритейл Компани» зарегистрировано в Барнауле Алтайского края, уставный капитал компании составляет миллион рублей. Учредители компании – зарегистрированная на Кипре Arceran Holdings Limited и бизнесмен Константин Малофеев, генеральный директор – Евгений Насоленко. Основным направлением деятельности компании является торговля. Братья-бизнесмены Евгений и Виталий Насоленко развивают в Сибири магазины «Добрянка», «Бахетле» (по франшизе), а также «Универсамы удачных покупок» (до ребрендинга — «Пятерочка») и сеть «Лидер экономии».

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