Кредиторы новосибирских ритейлеров Виталия и Евгения Насоленко приняли решение обратиться в арбитраж, потребовав реализации имущества банкротящихся коммерсантов.

Виталий и Евгений Насоленко — основатели продуктовых сетей «Добрянка», «Универсамы удачных покупок», «Лидер экономии», франчайзи «Бахетле» в Новосибирске. В январе 2017 года Арбитражный суд Новосибирской области решил признать АО «Новые торговые сети», соучредителями которого до 2015 года были братья Виталий и Евгений Насоленко вместе с Александром Слободчиковым, банкротом и открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев. В качестве заявителя выступило ООО «Коллекторское агентство «Брокер-Консалт».

Итоги первых собраний кредиторов бизнесменов опубликованы в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Как сообщил утвержденный на тех же собраниях арбитражный управляющий должников Андрей Смирнов, сумма долга Виталия Насоленко составляет около 412,2 млн рублей, Евгения Насоленко – около 430 млн рублей. «Принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и о введении в отношении него процедуры реализации имущества должника», — говорится в сообщении арбитражного управляющего.

Напомним, коллекторское агентство «Брокер-Консалт» потребовало признать банкротами братьев Виталия и Евгения Насоленко в феврале текущего года. В отношении коммерсантов была введена процедура реструктуризации долгов. 10 января 2019 года был также подан иск о признании банкротом компании «Альфа Ритейл Компани», которую возглавляет Евгений Насоленко. Истцом выступило ООО «Капитал». 14 января в дело вступило ООО «РНГО». Иск был возвращен заявителю в связи с непредоставлением части документов.

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