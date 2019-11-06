Проблему доступности услуги гемодиализа жителям Новосибирской области (НСО) обсудили депутаты областного парламента в ходе прошедшего 31 октября заседания с региональными министрами и представителями муниципальных районов и городских округов НСО.

Хроническая почечная недостаточность — сложнейшее заболевание, которое полностью меняет образ жизни человека. Неспособность организма самостоятельно очищать кровь и избавляться от токсинов делает пациента зависимым от процедуры гемодиализа. Ее необходимо проводить несколько раз в неделю — просто чтобы выжить.

В настоящее время заместительную почечную терапию методом гемодиализа в области по полису ОМС получают 747 пациентов. Из них 246 человек — жители районов области. Чтобы провести спасительную процедуру, им приходится тратить много времени и денег на дорогу в областной центр, ведь в районных больницах сейчас процедура гемодиализа не проводится.

Проблему доставки пациентов к месту проведения гемодиализа на заседании Совета по взаимодействию Законодательного собрания НСО с представительными органами муниципальных районов и городских округов подняла председатель Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области Алла Трифонова.

«Гемодиализ проходит трижды в неделю. Стоимость проезда на процедуру для жителей районов — от 180 до 7200 рублей в неделю. Транспортировка пациентов за счет средств обязательного страхования не проводится, — отметила Алла Трифонова. — Имея льготу на проезд в общественном транспорте, жители нашего и других районов области не могут ею воспользоваться, так как график движения маршрутных автобусов не позволяет прибыть к началу процедуры».

Пациентам, по словам Аллы Трифоновой, приходится самостоятельно добираться в Новосибирск, кто как может — рейсовым автобусом, такси, личным или железнодорожным транспортом. Процедура гемодиализа занимает не менее четырех часов, поэтому многие возвращаются домой поздно вечером. Такие поездки были бы утомительны и для здорового человека, что уж говорить о больных с почечной недостаточностью, многие из которых страдают и сопутствующим заболеванием — сахарным диабетом.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов согласился с тем, что доступность услуги по гемодиализу в области оставляет желать лучшего и назвал несколько возможных решений ситуации. Первое — создание на базе центральных районных больниц диализных кабинетов. Однако эту меру министр назвал трудноосуществимой — в первую очередь из-за дефицита сертифицированных специалистов. Во-вторых, больным можно было бы компенсировать потраченные на проезд деньги за счет бюджета. И третье — транспортировку пациентов можно было бы доверить частным диализным центрам при их дополнительном финансировании. Однако, по словам Константина Хальзова, диализные центры не устроила сумма возмещения транспортных расходов, предложенная министерством. Также в качестве варианта решения проблемы министр предложил открытие филиалов диализных центров на базе центральных районных больниц силами коммерческих организаций.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поручили министру здравоохранения просчитать стоимость открытия центров диализа в районных больницах, чтобы не отдавать решение проблемы целиком на откуп частным организациям.

«Возмутительно, что такая жизненно важная услуга в области оказывается исключительно частниками! То есть, получается, отдали частникам в руки и оплачиваем через ФОМС», — заметил председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Значительно облегчить положение больных, по мнению депутатов, могло бы создание социальных гостиниц при центрах гемодиализа, а также закупка транспорта и внедрение услуги медицинского сопровождения пациентов к месту оказания услуги.

Найти пути решения проблемы с транспортировкой пациентов, нуждающихся в гемодиализе, депутаты совместно с министерством здравоохранения планируют уже к концу декабря, чтобы включить возможные расходы в будущий бюджет области на 2020–2022 годы.

В ходе прошедшего заседания депутаты Законодательного собрания обсудили и иные проблемы сельских территорий, в том числе обеспеченность сел профессиональными кадрами, жильем и коммунальной инфраструктурой. По словам министра сельского хозяйства Евгения Лещенко, общий объем финансирования по программе «Комплексное развитие сельских территорий Новосибирской области», рассчитанной на 2020–2025 годы, составит 3,7 млрд рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета — 2,5 млрд рублей, областного — 1,2 млрд, местных бюджетов — 10 млн рублей. Средства пойдут на строительство жилья, развитие сети автодорог, газификацию, водоснабжение сел и многое другое.

Цель комплексной программы — сохранить к 2025 году долю сельского населения в Новосибирской области не менее 20%, а также повысить долю жилищного фонда со всем благоустройством в селах до 15,3%.

Способствовать этому процессу призвана в том числе областная программа строительства служебного жилья, о ходе которой перед депутатами отчитался министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

По сообщению министра, формирование фонда служебного жилья сегодня ведется в шести районах области — Сузунском, Мошковском, Тогучинском, Черепановском, Маслянинском и Колыванском. Среди главных проблем, осложняющих строительство служебного жилья в районах, была названа недостаточная готовность земельных участков к строительству, а также отсутствие строительной инфраструктуры и кадров: все материалы и рабочую силу приходится привозить в села из областного центра, а иногда и из соседнего Омска. Однако, по уверениям министра, эти проблемы не повлияют на своевременную сдачу всех объектов строительства.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области планируют продолжить обсуждение самых острых вопросов сельских территорий с региональными министерствами в рамках специальных комиссий и рабочих групп. Все принятые решения найдут отражение в новом бюджете Новосибирской области на 2020–2022 годы.

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