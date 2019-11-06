Как стало известно «Континенту Сибирь», сеть центров обработки данных 3data, уже анонсировавшая выход в регионы (до сих пор они работали только в Москве), в качестве первого региона развития выбрала Новосибирск. По словам главы 3data, выбор был сделан в том числе благодаря крупным клиентам, которые выразили желание расширить сотрудничество с компанией и на Сибирь.

«Мы провели анализ всех регионов по нескольких параметрам. Новосибирск вошел в число наиболее привлекательных регионов для развития ИТ-сервисов», – прокомментировал планы на будущее генеральный директор сети 3data Илья Хала. По его словам, у компании уже есть предварительные договоренности об аренде мощностей будущих ЦОДов – в основном это федеральные компании, которые уже сотрудничают с 3data в Москве. В том числе те, у кого есть собственные вычислительные мощности в Новосибирске.

Между тем, рынок ЦОДов в Новосибирске уже сейчас достаточно конкурентный: здесь находятся центры обработки данных всей «большой четверки» операторов – и они планируют эту сеть расширять. В то же время спрос на услуги ЦОДов также растет – перспективы рынка данных в Новосибирске неоднократно поднимались в том числе во время работы форума «Технопром».

По поводу того, «выстрелит» ли в Новосибирске модель «ЦОД у дома», которую использует 3data, мнения экспертов разошлись. С одной стороны, малое количество стоек (30-100) многие признают оптимальным для регионального рынка, т.к. большее количество вряд ли получится сдать. С другой, если то же количество стоек распределить на большее число объектов, это увеличит и издержки (энергосети, температурный режим, противопожарная безопасность), поэтому уже работающие в Новосибирске операторы ЦОД предпочитают собирать все под одной крышей.

Илья Хала добавил, что компания планирует в течение десяти лет увеличить число объектов до 200 – 50 в Москве и 150 в регионах. Он уточнил, что в это число войдут и те центры обработки данных, которые будут открыты по схеме франчайзинга – чего раньше на рынке ЦОДов никто не делал.

Сегодня под маркой 3data работает 12 дата-центров в Москве, еще 6 в постройке, 1 проектируется, 1 законсервирован и 3 уже закрыто. Общая мощность – чуть больше 1 тыс. стойко-мест, примерно половину из них занимает компания Huawei, арендующая стойки для локализации данных пользователей.

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