В постройку трех новых дата-центров в Промышленно-логистическом парке (ПЛП) Новосибирской области планируется суммарно инвестировать около шести с половиной миллиардов рублей, один из этих объектов станет крупнейшим в Сибири. Информацией об этом со ссылкой на министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова поделилось информационное агентство ТАСС.

Как сообщается, новые центры обработки данных (ЦОД) начнут свою работу до 2025 года. Первый из них, ранее анонсированный дата-центр компании Key Point, планируется запустить уже в декабре этого года. Будущий крупнейший ЦОД в Сибири будет располагать 880 стойками и иметь мощность порядка 8 мВт. Инвестиции в этот проект составили 2,5 миллиарда рублей. Еще 2 ЦОД на площадке ПЛП планируют возвести «Альфа-финанс» и «МегаФон». Объем инвестиций в эти проекты оценивается в 1,9 и 2 миллиарда рублей соответственно.

Агентство приводит слова замминистра регионального минцифры Антона Лошакова о том, что Новосибирск, будучи «цифровой столицей» Сибири всегда испытывал недостаток в мощностях обработки данных. Три новых дата-центра в Промышленно-логистическом парке должны помочь современному бизнесу, ориентированному на цифровые технологии, закрыть свои потребности в серверных мощностях.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что вблизи Новосибирска появится новый индустриальный парк, где расположатся локализованные производства китайских компаний.