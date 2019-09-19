Правительство Новосибирской области и компания «МегаФон» подписали соглашение о взаимодействии при создании цифровой среды в регионе, в рамках которого компания планирует инвестировать в регион более 4,5 миллиардов рублей.

Соглашение подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и директор по региональному развитию «МегаФона» Андрей Шишковский. Общая сумма инвестиций «МегаФона» составит 4,5 миллиарда рублей с 2019 по 2021 годы. Стороны договорились о сотрудничестве в области развития телеком-инфраструктуры и внедрения в Новосибирской области цифровых проектов, которые решают важные социально-экономические задачи региона и закладывают фундамент для его дальнейшего развития в рамках государственной программы по цифровизации.

Одним из знаковых проектов «МегаФона» в Новосибирске станет расширение принципиально нового стандарта связи NB-IoT (Narrow Band Internet-of-Things), который открывает новые возможности для систем «умного города», промышленности, ЖКХ, энергетики и других отраслей экономики, где нужен постоянный контроль работы автоматизированных датчиков, приборов учета тепла, интегрированных ИТ-систем

Кроме того, капитальные затраты будут направлены на расширение территории покрытия уже действующих сетей 2G, 3G и LTE на территории Новосибирской области, включая отдаленные населенные пункты, а также запуск центра обработки данных (ЦОДа) модульного типа мощностью 5 МВт с возможностью дальнейшего масштабирования до 20 МВт.

«Новосибирск для «МегаФона» — знаковый город, ведь именно здесь в 2012 году нами была запущена первая сеть 4G в России. С тех пор проникновение услуг связи и телематики в промышленности, логистике, торговле, образовании только увеличивается – сегодня более 98% компаний используют те или иные решения связи в своей работе. Новым соглашением с Новосибирской областью мы открываем, по сути, масштабный проект по созданию цифровой среды следующего уровня, в основу которого лягут инновационная сеть «Интернета вещей» для работы «умных» городов и масштабируемый ЦОД, который возьмет на себя обработку огромного массива данных», — заявил Андрей Шишковский.

По его словам, существующих мощностей хранения и обработки данных уже недостаточно. «Сегодня все отрасли активно используют диджитал, та же промышленность активно интересуется предиктивной аналитикой, мониторингом оборудования, предотвращение аварийных ситуаций. Спрос огромный, мы могли бы сдавать мощности наших ЦОДов в аренду, но у нас тоже есть потребности. Сегодня генерируются колоссальные объемы трафика, за год он, по нашим данным, вырос на 50%», — пояснил Шишковский.

Также он отметил, что география инвестпроекта «МегаФона» в Новосибирске не ограничивается городом и областью. Всего оператор планирует построить три федеральных центра обработки данных – в Санкт-Петербурге, Самаре и Новосибирске. И в зоне ответственности последнего окажется весь восток страны.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.