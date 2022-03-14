«Ростелеком» предлагает сибирскому бизнесу отечественные ИТ-решения

«Ростелеком» заявил о готовности оперативно предоставить предприятиям и госучреждениям Сибири облачную инфраструктуру для размещения информационных систем и приложений на базе отечественной платформы Tionix, который включен в Единый реестр российских программ и является дочерним подразделением группы компаний «Ростелеком-ЦОД».

«Облачные ресурсы уже давно стали незаменимым инструментом развития бизнеса. Сервисы, которые предлагает «Ростелеком» для бизнеса и государства, помогут решить вопросы в сфере организации облачных услуг и виртуализации. Мы предоставляем заказчикам основу для построения надежной ИТ-инфраструктуры на предприятиях любого масштаба. И делаем это на базе российских платформ, что сейчас как нельзя более актуально», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» «Ростелекома» Вячеслав Куц.

Провайдер разработает для компаний и госучреждений план миграции по переводу виртуальных машин и сервисов из Amazon Web Service, Google Cloud, Azure, развернут инфраструктуру виртуальных рабочих мест на базе отечественного ПО и помогут быстро и без потерь переехать из Dropbox или Google Drive. Кроме того, «Ростелеком» готов предоставить выделенное решение для корпоративной почты на базе российской платформы CommuniGate Pro, чтобы заменить почтовые службы Gmail или Office 365 (exchange).

Для клиентов «Ростелекома» также доступен широкий набор баз данных, предоставляемых по модели DBaaS. Эксперты провайдера помогут с миграцией и возьмут полную поддержку MySQL, PostgreSQL и MongoDB.

Сохранение конфиденциальности и целостности информации в облаке «Ростелекома» обеспечивается за счет сертифицированных сервисов шифрования. Сервис защиты от DDoS-атак также гарантирует для заказчика безопасность и доступность сетевой инфраструктуры и веб-ресурсов.