Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Алексей Корня обсудили опросы цифровой трансформации, дальнейшее развитие в регионе электронных систем. Встреча прошла 1 октября.

Среди вопросов, которые обсудили участники рабочей встречи, — вопросы организации комплексной системы видеонаблюдения и хранения видеоданных. Также глава региона напомнил, что в 2018 году на площадке Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией и Правительством региона. Оно направлено на участие компании МТС в федеральном проекте «Устранение цифрового неравенства». МТС подключились не только к обеспечению отдалённых населённых пунктов доступом в интернет, но и взяли на себя обязательства по обеспечению районов устойчивой мобильной связью.

В период с 2018 года по II квартал 2019 года в рамках в 129 населённых пунктах Новосибирской области компания МТС полностью обновила передающее оборудование. При этом в 12-ти населённых пунктах мобильной связи до этого не было никогда, во всех остальных связь стала более качественной, более устойчивой.

Рабочие встречи, во время которых проходит обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия, развития перспективных направлений сотрудничества происходят регулярно, отметили во время сегодняшнего совещания. Так во время ПМЭФ-2019 стороны рассмотрели участие компании в важнейших городских программах, с использованием технологий «Умного города», «Безопасного города». На площадке Восточного экономического форума-2019 Андрей Травников и президент АФК «Система» Владимир Евтушенков провели рабочую встречу, посвященную цифровой трансформации, развитию в регионе электронных систем.

В частности, были подняты вопросы реализации соглашений с компаниями «Ситроникс» и МТС, направленных на развитие в регионе проектов «Умный город», «Умное освещение», «Умный светофор», а также проекта «Безопасный город», включающий применение систем видеонаблюдения и управления транспортными потоками.

Напомним, что Новосибирск стал первым сибирским городом, где МТС в сотрудничестве с Правительством Новосибирской области начали активно запускать и тестировать инновационные цифровые решения, направленные на модернизацию экономики и жизни населения.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу телекоммуникационного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.