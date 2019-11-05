Корреспондент «Континента Сибирь» опробовал обновленный Skoda Superb на дорогах Франции, оценив красоту побережья Ла-Манша и неповторимую атмосферу Парижа.

Знакомиться с флагманами любой автомобильной марки всегда интересно вдвойне, потому что именно такие модели, как правило, объединяют в себе все возможности бренда и его последние технологические наработки. Не стал исключением и новый флагман чешской марки Skoda — Superb. И хотя Skoda — массовая, а не премиальная марка, ей есть чем удивить. Компания вот уже 28 лет входит в состав немецкого концерна Volkswagen наряду с такими марками, как Audi, Bentley и Lamborghini. Поэтому такая «родня» и «технологический багаж» позволяют Skoda создавать автомобили совсем другого уровня, чем если бы компания не входила в состав Volkswagen, а делала все только силами своих инженеров. Получается, что потенциально марка имеет все возможности создать автомобиль премиального уровня, но по цене массового сегмента. Но так ли все на самом деле?

Skoda Superb первого поколения была представлена в 2001 году и разошлась по миру тиражом свыше 136 тыс. автомобилей. С 2008 по 2015 год было выпущено 618,5 тыс. единиц Superb второй генерации. С момента старта производства модели третьего поколения в марте 2015 года флагман чешской марки нашел уже более полумиллиона покупателей. На сегодня с конвейеров заводов Skoda сошло около 1,25 млн Skoda Superb.

Обновленная Skoda Superb была представлена в мае этого года в Братиславе, причем в достаточно нестандартных условиях — на чемпионате мира по хоккею, партнером которого и является чешская марка. В продаже в России Superb появился относительно недавно — в начале октября 2019 года. Интересно, что привычного седана в линейке Superb нет: модель доступна в версии с двумя кузовами — лифтбек и универсал, причем на последний приходится лишь 5% от всех продаж в России. Также на выбор покупателей Skoda предложила две специальные версии: динамичную SportLine и эксклюзивную Laurin & Klement (именно так назывались до 1925 года автомобили чешской марки до того, как получили имя Skoda).

Снаружи и внутри

Для того чтобы опробовать новинку, мы отправились в столицу Франции, взяв оттуда курс на северо-запад страны, в Нормандию. Регион, протянувшийся вдоль пролива Ла-Манш, славится яблочными садами и отвесными скалами, белоснежными широкими пляжами с песком и ракушечной крошкой, живописными городками и многовековой историей. Местные курорты — Довиль и Онфлер — пользуются популярностью среди жителей Франции и гостей со всего мира. Интересен и сам путь в Нормандию: здесь можно посетить устричные фермы, например Aux Regals de I`lle семьи Бенуа в Курсоль-сюр-Мер. Или, например, заехать в сыроварню Dumesnil. Территория этой фермы составляет 157 гектаров, где живут 160 коров. В год они дают около 1 миллиона литров молока. При этом на ферме производятся около 40 сортов сыра, которые традиционно формируются вручную.

Впрочем, все это нам только предстоит. А пока, неторопливо передвигаясь по парижским пробкам, самое время изучить сам автомобиль.

Первое, что бросается в глаза в новом Superb, — это полностью светодиодные матричные фары новой формы, которые автоматически адаптируются к дорожной ситуации и погодным условиям. Матричная система позволяет водителю оставлять включенным дальний свет, не ослепляя других участников движения; кроме того, с ней Superb может автоматически распознавать попутный и встречный транспорт, пешеходов и объекты, отражающие свет. Задние фонари автомобиля, кстати, также светодиодные и оснащены динамическими указателями поворота.

Отличительными чертами внешнего вида Superb стали измененная передняя часть кузова и решетка радиатора с двойными ламелями. В задней части кузова вместо привычного логотипа бренда теперь размещена надпись Skoda, что добавило автомобилю солидности.

Попадая внутрь, сразу понимаешь, что сидишь во флагмане марки. Стоит лишь открыть двери, как светодиодный проектор отобразит логотип Skoda на земле. Мелочь, но приятно. Внутри салона обращают на себя внимание многочисленные декоративные вставки, сиденья из кожи и искусственной замши с контрастной строчкой. И конечно, обилие хрома как в интерьере, так и в экстерьере. Так, хромированную отделку получили воздухозаборник, дверные панели, ручки дверей и приборная панель. Также автомобиль очень просторный, причем это касается не только универсала, но и лифтбека. Так, вместимость багажника у универсала составляет 619 литров, а у лифтбека — 584 литра.

Флагмана линейки чешской марки также отличают и новые электронные опции. Примером может служить система бесключевого доступа KESSY, которая позволяет открыть первой любую из четырех дверей автомобиля. Кроме того, впервые для Superb доступна более совершенная система Side Assist, предупреждающая водителя об автомобилях, находящихся в слепой зоне на расстоянии до 70 метров. Это особенно удобно при маневрах в парижских пробках. На выбор предложены три мультимедийные системы, две из которых оснащены навигацией, доступна цифровая приборная панель с различными режимами отображения информации. Кроме того, Skoda согласно своей концепции Simply Clever предусмотрела и еще ряд опций. Среди новых можно выделить увеличенный бокс для телефона, позволяющий пользоваться беспроводной зарядкой, органайзер под фальшполом багажника и опциональный органайзер в багажном отделении с передвижной горизонтальной поперечиной на регулируемом фальшполу.

За рулем

Флагман чешского бренда будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом от 1,4 до 2 л и мощностью от 150 л. с. до 280 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой «механикой», а также «роботизированными» коробками передач DSG-6 и DSG-7. Skoda Superb будет доступен в трех комплектациях: Active, Ambition и Style.

Интересно и то, что Superb впервые будет предлагаться в версии с гибридным приводом. Чешский бренд инвестировал более 12 млн евро в подготовку предприятия к производству первой в истории марки электрифицированной модели. Речь идет о версии с бензиновым двигателем 1.4 TSI и электромотором, которые суммарно развивают мощность 218 л. с. Общий запас хода автомобиля составляет до 930 км, а исключительно на электротяге Superb способен проехать до 56 км. Однако в Россию такие версии поставляться не будут.

Для тест-драйва нам досталась версия с 2-литровым мотором в кузове лифтбек и коробкой DSG. Несмотря на удобную «скорострельную» коробку, к разгонной динамике автомобиля нужно привыкнуть. Речь об электронной педали газа. Первое время при необходимости быстрого обгона ее продавливание не дает быстрого и ощутимого эффекта с точки зрения ускорения, поэтому начинать маневр лучше заранее. Однако впоследствии к работе педали привыкаешь, и недостатка в ускорении при перестроениях не чувствуешь. Более того, можно активировать режим ручного переключения передач, что можно считать хорошей альтернативной классической «механике». При этом Superb уверенно себя чувствует как в городских условиях, так и за пределами мегаполиса. На трассе на Superb можно спокойно ехать больше 100 км/ч, не ощущая какого-либо дискомфорта. Автомобиль отлично слушается водителя, демонстрируя предсказуемость поведения. Информативный руль позволяет спокойно входить в повороты на высокой скорости, не опасаясь потери контроля над машиной.

Впрочем, сбалансированная управляемость часто имеет следствием более низкий уровень плавности хода. Относится ли это к Superb? Проверить это оказалось непросто, поскольку на французских дорогах не удалось найти ям или выбоин. Единственным испытанием для шасси можно считать многочисленных дорожных полицейских. Если переборщить со скоростью, то Skoda хорошо отрабатывает их, демонстрируя энергоемкость подвески. На российских дорогах, вероятно, подвеска все же может оказаться жестковатой, например, если сравнивать Superb с привычной Toyota Camry, сильной стороной которой является как раз комфорт. Однако на фоне японского конкурента Skoda радует более сбалансированной управляемостью, информативным рулевым управлением и отсутствием какой бы то ни было «парусности» при движении на высоких скоростях. Такое поведение явно придется по вкусу любителям европейских автомобилей.

На одном из участков нам удалось взять на тест и полноприводный универсал Skoda Superb в версии Scout. Мощный 2-литровый 280-сильный мотор обеспечивает разгон до «сотни» за 6 секунд и дарит еще большее удовольствие от вождения. При этом на таком автомобиле с учетом увеличенного дорожного просвета и пластикового обвеса можно уверенно себя чувствовать и вне дорог. Но рассказ об этой версии можно закончить, потому что такая версия в Россию пока поставляться не будет.

Получится ли повторить успех в Сибири?

Наряду с внедорожной линейкой Skoda модель Superb можно считать одной из самых успешных моделей чешского бренда. Обе версии — хэтчбек и универсал — особенно популярны в Германии (только в прошлом году здесь продано 19 200 экземпляров), Великобритании (8600), Польше (8000), Турции (7700) и Чехии (5300). В самой Франции, в частности в столице, Superb тоже можно считать распространенным автомобилем.

А вот в России и непосредственно в Сибири результаты скромнее. По данным «Автостат Инфо», за первое полугодие 2019 года, как и годом ранее, в Сибири было зарегистрировано 30 новых автомобилей Skoda Superb. Для сравнения: за этот же период было зарегистрировано 409 KIA Optima (от 1,189 млн руб.) и 1433 Toyota Camry (от 1,573 млн руб.).

Несмотря на то что автомобиль третьего поколения выпускался в том числе в Усть-Каменогорске (Казахстан) и Соломонове (Украина), в случае с обновленным Superb речь идет о чешской сборке. В России производство этого автомобиля не планируется.

Успех модели в регионе будет во многом зависеть от цены автомобиля и активности дилеров. Так, стоимость Superb на российском рынке начинается от отметки в 2,097 млн рублей за лифтбек с мотором 2.0 TSI и 7-ступенчатой DSG. Универсал обойдется минимум в 2,46 млн рублей.

Впрочем, можно не сомневаться, что Skoda найдет своего клиента. В отличие от упомянутой Camry, флагман модельного ряда чешской марки — это автомобиль для водителя, который ценит европейские автомобили и предпочитает ездить на водительском кресле, получая удовольствие от вождения. Значительный прирост продаж автомобилей Skoda в Сибири (+32,5%) за 8 месяцев текущего года говорит о том, что для марки наступили благоприятные времена в регионе. А кому, как не флагману модельного ряда, руководить этим процессом и демонстрировать все, на что способна марка?

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