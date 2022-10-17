Автоэксперт Евгений Колесников, автор и ведущий телепрограммы «Автосалон ТВ» на канале «Россия 24» провел тест-драйв автомобиля EXEED TXL. Чем впечатлил автомобиль эксперта — в материале.

О бренде EXEED и автомобиле TXL

Бренд EXEED принадлежит китайской автомобильной компании Chery, которая зарегистрировала его в конце 2018-го в качестве премиального подразделения и стала продвигать на зарубежных рынках. Кроме Китая сегодня этот бренд присутствует в шести странах. Среди них и Россия.

Модельный ряд EXEED на сегодня представляют три кроссовера. Средний из них — TXL — после недавнего рестайлинга и выхода комплектации Sport Edition и стал героем теста.

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Пару лет назад TXL был первопроходцем российского рынка. В ноябре 21-го он пережил обновление, а в июне 22-го получил двухлитровый турбодвигатель и аксессуары топ уровня. Модель относится к среднеразмерным кроссоверам (длина 4780 мм) и базируется на фирменной платформе М3Х, созданной совместно с Benteler, рассчитанной в том числе и на подзаряжаемые гибриды. Однако на нашем рынке компания пока продвигает исключительно бензиновые полноприводные варианты.

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Что изменилось

После рестайлинга EXEED получил массивную — почти во всю ширину кузова — интегрированную в бампер решетку радиатора. Светодиодные туманки теперь выстроились по вертикали. Не забыли и про аэродинамику. Боковые «прорези» уводят набегающий поток в колесные арки, снижая лобовое сопротивление. Задний бампер также стилистически монументален и в нижней части технократично оформляет разведенные по краям трубы выхлопа.

Стремительный кузов органично смотрится на мультиспицевых 19-ти дюймовых легкосплавных дисках.

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Оптику нож пластического автохирурга почти не тронул: ни разрез фар, ни конфигурация светодиодных стоп блоков не поменялась.

«Геометрия кузова с углом въезда в 18 градусов и съезда 20, на мой взгляд не сильно впечатляющие показатели. Да, клиренс официально озвучен на уровне 21 см, но на деле как минимум на пару сантиметров меньше как раз в районе выдвижных порогов», — отмечает Евгений Колесников.

На приближающегося владельца TXL реагирует как инопланетный корабль: приветственно пульсирует подсветкой надписи EXEED спереди, либо автоматически отпирает дверь багажника, если владелец «подкрался» сзади. Для этого хозяину достаточно просто подойти на расстояние полуметра с ключом в кармане.

«Такой метод бесключевого отпирания двери багажника я считаю самым адекватным из всех предлагаемых на рынке», — говорит эксперт.

Объем багажника от 461 литра под шторку. А если сложить сиденья — почти два кубометра.

Что под капотом

Российские маркетологи сравнивают EXEED TXL с премиальными моделями большой немецкой тройки BMW X3, Mercedes GLC, Audi Q3, японским Lexus RX и корейским Genesis GV70. Но с единственным двигателем 1,6 с которым ранее предлагалась модель, это было не совсем корректно. Теперь же двухлитровый 197 сильный мотор серии Acteco поднял планку мощности почти на уровень стартовых версий именитых конкурентов.

В подкапотном пространстве почти все закрыто пластиковыми панелями. четырехцилиндровый алюминиевый бензиновый агрегат с непосредственным впрыском и турбиной относительно молодой, но не новинка. Это плод сотрудничества Chery с австрийской инжиниринговой компанией AVL. Он пару лет как ставится на старшую модель VX на китайском рынке и совсем недавно еще и на TIGGO 8 pro max, но здесь он дефорсирован до 197 л.с. Пиковая тяга 375 Н/м доступна с 2000 оборотов.

Пару силовому агрегату составляет 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями разработки Getrag. Принудительной блокировки у нее нет, но скорость срабатывания — семь сотых секунды.

Визуальный минус подкапотного пространства — почти полное отсутствие уплотнителей по контуру капота, и шумоизоляции на пластиковой крышке двигателя. Масляного щупа как и на многих современных моторах нет, только электронный.

О внутренней отделке

Автомобили из Поднебесной всегда выигрывали на фоне конкурентов, благодаря внутренней отделке и комплектации. EXEED TXL также задает новую планку по материалам отделки, логике и удобству расположения для водителя.

Кто-то увидит в оформлении передней панели «цитаты» из салонов других премиум брендов. Например, «Мерседесовское» расположения «близнецов» 12,3-дюймовых экранов приборки и медиа или «рейнжроверовский» климат блок.

«Возможно, дизайнерские идеи и не новы, но реализованы в новой форме на качественно приятном уровне», — подтверждает Евгений Колесников.

Те, кто уже знаком с рестайлинг версией TXL 1,6, отметят абсолютно новую центральную полку «торпедо», которая отделяет водителя от пассажира. На ней теперь удобный полноценный в виде рычага Т-образный джойстик трансмиссии (срабатывает без запаздываний). А также ложемент беспроводной зарядки смартфона, скрытый отсек подстаканников. Вместо touch pad для управления громкостью медиа системы разместили дублирующую удобную шайбу с парой сопутствующих клавиш — так намного удобней.

Обогревы зеркал, лобового стекла, руля, и сидений обоих рядов — фиксированный стандарт комплектации двухлитрового TXL. Передние кресла электрифицированы и имеют восемь направлений регулировок (с памятью для водительского), а также снабжены вентиляцией. Среди приятных дополнений — топ комплектации пара новых разъемов зарядки USB type C и встроенный видеорегистратор.

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Как ведет себя во время поездки?

Высокий уровень шумоизоляции ощущается с первых километров движения. Разработчики поработали в нескольких направлениях: изоляция моторного отсека, двойные передние боковые и лобовое стекло увеличенной толщины. Изоляция арок, в задних войлочными формованными листами. Ну и наконец малошумные шины Continental UC6, которыми комплектуются Exeed с завода.

При резком маневрировании они помогают сохранить идеальную траекторию вслед за поворотом руля.

«Я несколько раз пытался сорвать заднюю ось в занос на скорости 70 км/ч, имитируя объезд внезапно возникшего препятствия, но все тщетно», — рассказывает Евгений Колесников.

Эксперт отмечает, что ключевую роль в управляемости играет настройка подвески, расторопность системы стабилизации и еще 15 сопутствующих электронных помощников. За их работу отвечает новая версия ESP 9.3 от BOSCH: ее четырехядерный процессор оперативнее и точнее, и позволяет избирательно реагировать на меняющиеся дорожные условия, таким образом, обеспечивая безопасность.

EXEED TXL на сегодня лидирует в общекитайском рейтинге тестов программы оценки безопасности C-Ncap. Он набрал в тотале 93,6%, опередив таких «одноклассников» как Toyota RAV4 (90,5%), Hyundai SantaFe (89,6%) и даже Audi Q5 (93.4%)

Динамика ускорения, которую водитель получает от EXEED при резком нажатии на педаль газа, сравнима с японско-европейскими люкс конкурентами, но только если драйверские настройки находятся в режиме Sport, говорит эксперт

При этом у TXL есть зашитые в компьютер режимы управления, в корне меняющие характер автомобиля.

«Причем этот диапазон у EXEED настолько велик, что меняет его от „колесного овоща“, до всегда готового к прыжку охотящегося хищника. Режим Sport с почти мгновенным откликом на дроссель, постоянным удерживанием более высоких оборотов двигателя и высокой чувствительностью руля — мой фаворит. И именно „в спорте“ по моим замерам TXL с места достиг скорости 100 км/ч менее чем за 8,5 секунд», — отмечает Евгений Колесников.

Динамика торможения тоже приличная. Китайцы утверждают, что со скорости 100 до 0 TXL «оттормозится» всего за 36,5 метров, что меньше чем требуют Evoque, GLC или Q5.

«Я не замерял, но похоже на правду, хотя клевки носом EXEED при этом делает больше, чем хотелось бы. Однако в штатных режимах этого конечно нет, а вот педаль тормоза чуть мягче, чем ожидаешь», — говорит эксперт.

Комфорт подвески — это то, за что TXL полюбят почитатели Тойот.

«Китаец на пять с плюсом отрабатывает почти все городские типы дорожных препятствий трамвайные рельсы, стыки, некрупные выбоины асфальта и лежачие полицейские. Однако эта мягкость выходит боком, когда я выехал на проселочные дороги с ямами, ухабами и щебнем. Кузов раскачивается на подвеске больше, чем хотелось бы и это вынуждает водителя сбрасывать скорость», — комментирует Евгений Колесников.

EXEED TXL — кроссовер городской направленности, но он может относительно легко преодолеть и не особо сложные препятствия.

«На песчаном поле мне удалось даже „пошустрить“, кстати, автомобиль в виражах демонстрирует нейтральную поворачиваемость, избегая и сносов передка и заносов кормы. А вот муфта полного привода на продолжительный букс не рассчитана и буквально через три минуты „гарцевания“ на песке с отключенной системой стабилизации она на время попрощалась со мной, высветив на табло предупреждение о перегреве», — рассказал Евгений Колесников.

Тест-драйв ESEED 1 of 2

Эксперт отмечает, что компания EXEED предоставляет на сегодня самые длительные условия гарантии на свои автомобили на Российском рынке: 7 лет или 200 тыс. км пробега.

Автор благодарит автоцентр «Альбион моторс», официального дилера EXEED в Барнауле и Новосибирске, за предоставленный на тест автомобиль.

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