Продажи автомобилей премиум-брендов в Сибири по итогам 8 месяцев выросли на 8%

По данным аналитического агентства «Автостат» за 8 месяцев 2019 года рынок новых автомобилей Сибири вырос на 5,7%. Лидерами в количественном отношении остались отечественная Lada, корейские Hyundai и KIA. Премиум-сегмент авторынка вырос еще сильнее — на 8%.

Первую «пятерку» марок сформировали Lada (+17,3%), KIA (+16,4), Hyundai (+12,5%), Toyota (+14,1%), Renault (+15,9%).

Лидером по темпам прироста в ТОП-10 стала чешская марка Skoda – ее продажи выросли на 32,5%. На сегодня у этого бренда по двое дилеров в Новосибирске, Омске и Красноярске, а также по одному дилеру в Иркутске, Кемерове, Новокузнецке и Абакане. Компания также находится в поисках партнеров в Томске и Барнауле.

Аутсайдерами в свою очередь стали УАЗ (-19,2%) и Chevrolet (-17,8%), которые замыкают ТОП-10.

Премиальный сегмент авторынка по итогам 8 месяцев 2019 года вырос в Сибири на 8%. Первое место в нем традиционно заняла японская марка Lexus (+5,9%), за которой следуют BMW (+31,1%), Mercedes-Benz (+2,2%), Audi (2,4%) и Land Rover (-14,6%). Рекордсменом по тему прироста стала баварская марка BMW. Напомним, что официальным дилерами марки в городах Сибири являются «ЭлитАвто» (Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Абакан), «Барс» (Омск), «Дикси» (Барнаул) и «АнгарА» (Иркутск).

ТОП-10 марок на рынке новых легковых автомобилей в СФО

за 8 мес 2019 г. Марка 8 мес 2019 8 мес 2018 Изм % 1 LADA 14250 12150 17,28395 2 KIA 8595 7385 16,38456 3 HYUNDAI 8520 7575 12,47525 4 TOYOTA 6370 5585 14,05551 5 RENAULT 5565 4800 15,9375 6 VOLKSWAGEN 3525 3545 -0,56417 7 NISSAN 3305 3895 -15,1476 8 SKODA 2160 1630 32,51534 9 УАЗ 1660 2055 -19,2214 10 CHEVROLET 1660 2020 -17,8218 ВСЕГО в СФО 68370 64710 5,656004

ТОП-5 марок на рынке новых премиальных автомобилей в СФО

за 8 мес 2019 г. Марка 8 мес 2019 8 мес 2018 Изм % 1 LEXUS 1615 1525 5,901639 2 BMW 1055 805 31,0559 3 MERCEDES-BENZ 705 690 2,173913 4 AUDI 430 420 2,380952 5 LAND ROVER 350 410 -14,6341 ВСЕГО в СФО 4835 4470 8,165548

Источник: АВТОСТАТ

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