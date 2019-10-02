Продажи автомобилей премиум-брендов в Сибири по итогам 8 месяцев выросли на 8%

По данным аналитического агентства «Автостат» за 8 месяцев 2019 года рынок новых автомобилей Сибири вырос на 5,7%. Лидерами в количественном отношении остались отечественная Lada, корейские Hyundai и KIA. Премиум-сегмент авторынка вырос еще сильнее — на 8%.
Первую «пятерку» марок сформировали Lada (+17,3%), KIA (+16,4), Hyundai (+12,5%), Toyota (+14,1%), Renault (+15,9%).
Лидером по темпам прироста в ТОП-10 стала чешская марка Skoda – ее продажи выросли на 32,5%. На сегодня у этого бренда по двое дилеров в Новосибирске, Омске и Красноярске, а также по одному дилеру в Иркутске, Кемерове, Новокузнецке и Абакане. Компания также находится в поисках партнеров в Томске и Барнауле.
Аутсайдерами в свою очередь стали УАЗ (-19,2%) и Chevrolet (-17,8%), которые замыкают ТОП-10.
Премиальный сегмент авторынка по итогам 8 месяцев 2019 года вырос в Сибири на 8%. Первое место в нем традиционно заняла японская марка Lexus (+5,9%), за которой следуют BMW (+31,1%), Mercedes-Benz (+2,2%), Audi (2,4%) и Land Rover (-14,6%). Рекордсменом по тему прироста стала баварская марка BMW. Напомним, что официальным дилерами марки в городах Сибири являются «ЭлитАвто» (Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Абакан), «Барс» (Омск), «Дикси» (Барнаул) и «АнгарА» (Иркутск).
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ТОП-10 марок на рынке новых легковых автомобилей в СФО
|Марка
|8 мес 2019
|8 мес 2018
|Изм %
|1
|LADA
|14250
|12150
|17,28395
|2
|KIA
|8595
|7385
|16,38456
|3
|HYUNDAI
|8520
|7575
|12,47525
|4
|TOYOTA
|6370
|5585
|14,05551
|5
|RENAULT
|5565
|4800
|15,9375
|6
|VOLKSWAGEN
|3525
|3545
|-0,56417
|7
|NISSAN
|3305
|3895
|-15,1476
|8
|SKODA
|2160
|1630
|32,51534
|9
|УАЗ
|1660
|2055
|-19,2214
|10
|CHEVROLET
|1660
|2020
|-17,8218
|ВСЕГО в СФО
|68370
|64710
|5,656004
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ТОП-5 марок на рынке новых премиальных автомобилей в СФО
|Марка
|8 мес 2019
|8 мес 2018
|Изм %
|1
|LEXUS
|1615
|1525
|5,901639
|2
|BMW
|1055
|805
|31,0559
|3
|MERCEDES-BENZ
|705
|690
|2,173913
|4
|AUDI
|430
|420
|2,380952
|5
|LAND ROVER
|350
|410
|-14,6341
|ВСЕГО в СФО
|4835
|4470
|8,165548
Источник: АВТОСТАТ