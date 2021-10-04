В Сибири открылся первый дилерский центр Skoda в новых стандартах марки

В Новокузнецке состоялся технический запуск дилерского центра Skoda компании «Ай-Би-Эм». Новый салон стал первым в Сибири, соответствующим новым стандартам марки.

Дилерский центр Skoda в Новокузнецке разместился на площадке, которая ранее служила в качестве полнофункционального салона BMW компании «НВК-Моторс». Реновация здания началась в апреле 2021 года. На весь комплекс работ по экстерьерной и интерьерной отделке, монтажу мебели и интерактивного оборудования, налаживанию внутренних процессов, по данным компании, ушло 6 месяцев.

Шоу-рум площадью 484 кв.м. позволяет разместить 7 автомобилей. Площадь сервиса составляет 735 кв.м. В сервисной зоне расположено 8 рабочих постов, 3 мойки, 1 диалоговая прямая приемка. В зоне прямой приемки расположено оборудование для бесконтактной проверки развал-схождения колес. Общая площадь дилерского центра составляет около 3 тыс. кв.м.

Большинство салонов Skoda в России на сегодня соответствуют формату «Стандарт». Открывшийся дилерский центр, как поясняют в компании, выполнен в новом формате «Интерактив». «С помощью новых технологий, которые предлагает пространство интерактивного шоурума, легко можно познакомиться со всем модельным рядом Skoda, сконфигурировать необходимый автомобиль и узнать всё о технических характеристиках бренда», – пояснили «Континенту Сибирь» в дилерском центре.

Напомним, что на сегодня компания «Ай-Би-Эм» включает в себя дилерские центры «КИА Центр Кемерово Север», «КИА Центр Кемерово Юг», «УАЗ Центр Кемерово», а также сеть центров по продаже автомобилей с пробегом М53. Авторитейлер также осуществляет в Кемерове строительство нового дилерского центра KIA и дилерского центра Jaguar Land Rover. Генеральным директором и совладельцем «Ай-Би-Эм» является Денис Пронин, который также является председателем регионального совета ассоциации «Российские автодилеры» по СФО и ДВФО.

Основные активы компании сосредоточены в Кемерове, но в 2020 году в Новокузнецке компания «Ай-Би-Эм» открыла центр по продаже автомобилей с пробегом. О том, что именно эта компания будет официально представлять Skoda в Новокузнецке, стало известно в начале 2021 года.



Ранее официальным дилером Skoda в Новокузнецке являлся автоцентр «Арена». Дилерский центр этой компании был открыт в 2010 году и на тот момент был самым крупным в Сибири — его общая площадь составляла более 10 000 кв. м. Компания прекратила свою деятельность в качестве официального дилера марки в 4 квартале 2020 года.

Вместе с тем, в целом в Кузбассе марка Skoda не теряла присутствия: на сегодня официальный дилер марки работает в Кемерове — им является ГК «Сибинпэкс». По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 1 полугодии 2021 года в Кемерове было реализовано 337 новых автомобилей Skoda.

Напомним, что в 2020 году Skoda открыла нового дилера в Барнауле, а в начале 2021 года стало известно об итогах тендера по Томску. Представлять марку в этом городе будет ГК «Атом Авто», официальный дилер Renault и Nissan. Салон компании, который также будет выполнен в формате «Интерактив», находится в стадии открытия.

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