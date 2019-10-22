На базе Академпарка будет развернут «Умный город Билайн», который объединит в себе различные решения оператора в сфере интернета вещей.

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и АО «Академпарк» подписали Дорожную карту взаимодействия на период 2019-2020 гг., в которой закреплены конкретные проекты сотрудничества сторон.

Согласно документу, который подписали на площадке форума «Открытые инновации» вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд и генеральный директор АО «Академпарк» Владимир Никонов, на базе Академпарка будет развернут «Умный город Билайн».

К весне 2020 года в Академпарке планируется установка «умных приборов учета» и «умного освещения». Также будет запущено программное обеспечение «Умный город Билайн». Для наглядной демонстрации работы системы будет организован демонстрационный стенд.

Кроме того, что к концу года Билайн установит в дата-центре на территории Академпарка свои серверы, которые станут учебной площадкой для студентов и резидентов. Помимо этого в документе предусмотрены мероприятия по работе Билайн со стартапами в digital-сфере и в области телекоммуникаций.

Подписание Дорожной карты продолжает развитие сотрудничества Билайн и Академпарка, предусмотренного заключенным в августе 2018 года соглашением. В октябре прошлого года Билайн развернул на территории Академгородка в тестовом режиме стандарт NB-IoT (NarrowBandInternetofThings) – современную технологию интернета вещей на сети LTE. Технология NB-IoT позволяет единовременно подключить к сети несколько тысяч устройств, что имеет особое значение для создания полноценного «умного города».

«Сотрудничество с Билайн имеет для нас очень большое значение. С момента заключения соглашения в августе 2018 года мы постоянно открываем новые возможности для работы Билайн на территории Академпарка в Новосибирске. Совместная работа научного сообщества и бизнеса сегодня является залогом успешности проектов, и мы рассчитываем, что эти возможности станут основой для реализации планов Билайн», – прокомментировал генеральный директор АО «Академпарк» Владимир Никонов.

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