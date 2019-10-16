Взносы на капремонт в Красноярском крае возрастут на 22% за 3 года. Власти обещают на эти деньги усилить работу и реализовать программу масштабной замены лифтов и газового оборудования. Эксперты сомневаются в целесообразности изменений, обращая внимание, что накопленные ранее средства так и не были направлены на работу.

В Красноярском крае с 2020 года резко возрастет размер взносов за капремонт – сразу на 14%. Предполагается, что прирост продолжится и далее – на 4% с 2021 и 2022 годов. Таким образом, за три года эта статья расходов жителей региона увеличится на 22%, свидетельствует постановление за подписью исполняющего обязанности председателя краевого правительства, министра финансов Владимира Бахаря.

Конкретный размер взноса будет зависеть суммы будут зависеть от этажности, наличия лифтов и отношения территории к районам Крайнего Севера. В целом объем платы за квадратный метр будет колебаться от 8,5 до 11,9 рублей.

Как пояснили в министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ, показатели платы за капремонт сегодня являются средними по стране и заметно уступают, например, Ростовской и Рязанской областям, где минимальная планка установлена на уровне 9,92 и 11,65 рублей соответственно. Необходимость увеличения объемов взимаемой платы власти объясняют запланированными масштабными планами по замене систем газоснабжения и установке большого количества лифтов. Эти работы в свою очередь стали необходимы из-за внесения изменений в Жилищный кодекс, который обозначил их как приоритетные.

«В рамках трёхлетнего плана следующего периода мы планируем заменить более 3,5 тысячи лифтов, отработавших срок эксплуатации. Также начинается замена систем внутридомового газового оборудования, этот вид работ мы будем выполнять впервые. Добавлю, что в настоящее время финансовое обеспечение региональной программы капитального ремонта составляет 57 %. Новый размер взноса сократит существующий разрыв между минимальным и необходимым взносами для реализации программы и позволит обеспечить безопасные и комфортные условия проживания», — прокомментировал заместитель регионального министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Гаврилов.

В ведомстве обещают направить на ремонт лифтов за 3 года 7 млрд рублей, заменить системы газоснабжения в 450 многоквартирных домах и провести капитальный ремонт в 2,5 тыс. домов.

Руководитель общественной организации «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков называет повышение платы необдуманным. Он обращает внимание, что краевой Фонд капитального ремонта уже накопил на своих счетах 9,7 млрд рублей, которые не расходуются, и лишь лежат в банке под процент. Кроме того, он усомнился в осуществимости проекта массовой замены лифтов.

«Есть ли у нас такие мощности, которые смогут поставлять региону по 100 лифтов в месяц и есть ли такое количество подрядчиков, которые готовы реализовать такие объемы работы? И даже если бы и те и другие были, то вряд ли с ними можно договориться, ведь план производства и план выполнения работ на следующий год у них был бы уже расписан. Так что целесообразность сбора дополнительных денег очень сомнительна. Но даже если бы потребность в деньгах действительно была, добыть их можно было бы. Например, усилив работу с неплательщиками. По данным прокуратуры, у фонда есть порядка 200 млн рублей неоплаченных взносов, которые невозможно взыскать из-за истечения срока давности. Есть те, у кого сроки не прошли и с них деньги в судебном порядке взыскать можно. Однако предлагается не идти этим путем, а взимать с добросовестных жильцов дополнительные деньги, чтобы компенсировать потери от недобросовестных», — рассуждает общественник.

Роман Казаков добавил, что повышение стоимости услуги фиксируется и в других регионах. Однако сравнивать Красноярский край, например, с соседней Новосибирской областью он считает некорректным, потому что «там остатки на счетах составляют 330 млн рублей, а не 10 млрд и там есть достаточно подрядных организаций, способных освоить деньги».

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев называет повышение взносов за капремонт неоправданным. Эта тема относится к компетенции министерства, однако депутаты «будут задавать вопросы».

«Я не думаю, что нововведение может спровоцировать социальную напряженность, как это было недавно в Новосибирске – все-таки, речь идет не столь значительных суммах. Заметного снижения собираемости тоже ждать не стоит, все-таки люди научились своевременно оплачивать. Но ситуация точно может привести к падению доверия к институту капремонта в целом. Люди видят, что во многих случаях капремонт либо не делается, либо делается плохо. Если за такое качество работы еще и повышать цену, то у людей возникнет резонный вопрос – зачем этот капитальный ремонт вообще нужен?», — рассуждает парламентарий.

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