В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД 2.0) Новосибирская область получит 731,3 млн рублей.

По сообщению пресс-службы, в рамках БКД 2.0 государственная дума ФС РФ согласовала выделение дополнительных средств субъектам в размере 2,5 млрд рублей.

Проектом распоряжения правительства России о поступлении средств в регион часть суммы, размером в 495 млн рублей, пойдет на обеспечение транспортной доступности к ледовой арене.

«Новосибирску в 2023 году принимать Чемпионат мира по хоккею среди молодежи. Поэтому мы стараемся поддерживать с федерального уровня не только строительство ледовой арены, но и прилегающей инфраструктуры, в первую очередь, конечно, дорог. Надеюсь, в ближайшее время правительство примет данное распоряжение и деньги пойдут в регион», – отметил первый заместитель председателя государственной думы Александр Жуков.

В 2019 году планируется проведение дорожных работ на 49 объектах улично-дорожной сети городских округов. В их числе объекты Бердска, Искитима, Оби и поселка Кольцово.

Ранее «Континент Сибирь» писал о беспокойствах жителей на объектах реализации БКД в Бердске и Искитиме. Напомним, что что в мае 2018 года началось осуществление проекта БКД. На 3 октября 2019 года работы завершены на 57 объектах, что составляет 61% от общего количества непереходящих объектов (93). Их ввод запланирован в 2019 году.

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