Жилой сектор Новосибирска полностью подключен к теплу

В Новосибирске Сибирская генерирующая компания завершила работу по подключению жилых домов к отоплению.

По данным мэрии 7 859 многоквартирных домов обеспечено теплом, что составляет 99,3% от их общего количества.

По словам заместителя главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании (НТСК) СГК Романа Корниенко, во время работы по графику подключения теплоэнергетики выявили ряд дефектов, которые были ликвидированы в течение суток. «Как правило, устраняем проблемы в течение дня – период отключения отопления составляет в среднем от 8 до 16 часов», – прокомментировал заместитель.

Социальные объекты к теплу подключены. До 9 октября включительно теплоснабжение получат институты, объекты культуры, учреждения, промышленный сектор.

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