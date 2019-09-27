Новосибирский офис банка ВТБ подвел итоги полугодия. Какие направления стали драйверами роста и чем выделилась область среди других сибирских регионов? На эти и многие другие вопросы читателям «Континента Сибирь» ответил управляющий банком ВТБ в Новосибирской области, вице-президент СТАНИСЛАВ МОГИЛЬНИКОВ.

— Каких результатов банк ВТБ достиг за первую половину 2019 года?

— По итогам первого полугодия совокупный кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области увеличился на 11% и на 1 июля составил 127,5 млрд рублей. Преобладающим направлением остается розница — кредитный портфель в данном бизнесе с начала года вырос на 14% и превысил 91,4 млрд рублей. Всего за первое полугодие ВТБ предоставил частным клиентам более 20,3 млрд рублей заемных средств, это на 21% выше результата за аналогичный период прошлого года.

— Какое направление показало самый сильный прирост?

— Драйвером роста остается ипотека: на нее приходится 62% в общем объеме выдач розничных продуктов. За шесть месяцев этого года ВТБ в Новосибирской области выдал более 5,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 11,8 млрд рублей — это почти на треть больше, чем год назад. Для сравнения: прирост кредитов наличными за тот же период составил 11%, автокредитования — 15%.

— Как бы вы сами оценили текущие ставки по ипотеке? Соответствуют ли они рыночным реалиям, куда будут двигаться дальше?

— Ипотека — стратегически важный продукт для бизнеса ВТБ. Есть задача постоянно улучшать жилищные условия россиян и снижать ипотечные ставки до наиболее выгодных значений. В этом году уже неоднократно менялись ценовые параметры. Тренд на снижение устойчивый, и у нас нет причин думать, что он изменится. Ставки по ипотеке начинаются от 5% — с применением всех скидок и форм поддержки. Базовые ставки — от 8,9%, без учета акционных предложений от застройщиков, которые тоже могут дотировать ипотеку. Есть и дополнительные дисконты для ряда категорий заемщиков.

— Средняя цена покупаемой в ипотеку квартиры выросла?

— Средний чек постоянно растет — это бесспорный факт. Пять лет назад средняя стоимость квартиры, приобретаемой в Новосибирске с помощью ипотеки, составляла около 1,3 млн рублей. Сейчас мы перешли отметку в 2 млн. Влияние на это оказывают не только инфляция и рост цен на недвижимость — для многих наших заемщиков это уже не первое жилье, они хотят улучшить свои жилищные условия, покупают более просторные квартиры. Это выгодно — самая низкая ставка по кредиту предлагается на квартиры большой площади.

— Означает ли это рост доли индивидуального жилья в ипотечном портфеле?

— ИЖС всегда остается на повестке, но основным трендом назвать его нельзя. Средний портрет заемщика сегодня выглядит так: ему нужна, во-первых, квартира в новом доме, во-вторых, площадь больше, чем в имеющемся жилье, в-третьих, качественнее, чем раньше. Доля новостроек в нашем портфеле на протяжении последних лет остается стабильной, но две трети квартир по-прежнему покупается на вторичном рынке.

Поведение заемщиков тоже меняется — мы видим взросление общества. То, что люди ответственно подходят к взятым на себя обязательствам — несомненный индикатор их уверенности в будущем.

— Как изменилось за последние полгода-год поведение компаний в сегменте B2B и их запросы?

— В прошлом году мы обратили внимание, что компании вели себя более осторожно, предпочитали копить оборотные средства, а не инвестировать во что-то новое. В этом году мы видим явное смещение интересов бизнес-клиентов к инвестиционным продуктам. Перераспределения капитальных инвестиций в сбережения мы не наблюдаем, кредитный портфель и вклады корпоративных клиентов растут — причем растут быстрее рынка.

— Насколько быстрее?

— По итогам полугодия корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе превысил 36 млрд рублей, основную его часть — 24,6 млрд — составили займы среднему и малому бизнесу. Структура нашего портфеля отражает экономику региона. Какой-то доминирующей отрасли или ресурсной ренты в Новосибирской области, в отличие от многих других, нет. Чаще всего в банк обращались компании сферы торговли (39%), жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов (16%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (15%), транспорта и инфраструктурного строительства (12%).

Для нас важно, чтобы каждый клиент смог пользоваться современными технологичными услугами расчетно-кассового обслуживания. Недавно была представлена обновленная унифицированная линейка пакетов услуг для компаний СМБ. Предприниматели могут выбрать один из них, исходя из объемов бизнеса и необходимого набора операций.

— Какие банковские продукты позволяют привлекать средства физических и юридических лиц в условиях, когда ставки по депозитам снижаются? И как далеко, по вашей оценке, она может снизиться?

— Мы видим, как постепенно растет интерес частных клиентов, непрофессиональных брокеров к инвестиционным продуктам. В последнее время они становятся все более популярными: акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, индивидуальные инвестиционные счета, которые демонстрируют весьма привлекательные показатели доходности. Здесь главное — выбрать надежного партнера.

В свою очередь мы стараемся делать инвестиционные продукты более понятными широкой аудитории. Например, у нас есть платформа для работы с инвестициями, и весной там появился автоматический советник — робоэдвайзер, который помогает разобраться на рынке ценных бумаг. Он позволяет самостоятельно сформировать индивидуальный инвестиционный портфель, который состоит из акций, облигаций и паев индексных фондов.

— Сохранятся ли текущие тренды в экономике до конца года?

— Я считаю, что да. В среднесрочной перспективе и по мере достижения целей по инфляции мы видим хорошие возможности плавного снижения ставок. Сжатие маржи происходит везде, в том числе в Новосибирске, где конкуренция в банковской среде всегда была очень жесткой. Со своей стороны мы максимально прикладываем усилия к тому, чтобы ценовые параметры были как можно комфортнее для клиента.

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