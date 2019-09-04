По итогам первой половины 2019 года совокупный кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области увеличился на 11% и на 1 июля достиг 127,5 млрд рублей. В целом, итоги полугодия соответствуют тренду общеэкономического развития области, даже с некоторым опережением темпов роста рынка.

Основным драйвером кредитного портфеля, по словам управляющего ВТБ в Новосибирской области Станислава Могильникова, в 2019 году остается ипотека. 62% всех выданных за полгода продуктов в розничном сегменте пришлось именно на нее. Всего за шесть месяцев банк выдал более 5,7 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 11,8 млрд рублей. Это на 30% больше (в объеме), чем за первую половину 2018 года.

Если рассматривать розничный кредитный портфель в целом – он за полгода вырос на 14% и превысил 91,4 млрд рублей. Объем кредитов наличными вырос на 11%, до 8,1 млрд рублей, автокредитов – на 15%, до 415 млн рублей.

Средний чек в ипотеке превысил 2,1 млн рублей (в 2014 году было 1,3 млн). Причиной увеличения стало не только повышение стоимости недвижимости, но и рост запросов заемщиков – сейчас они чаще выбирают более просторное и качественное жилье, плюс выросла доля квартир «с отделкой и мебелью». С точки зрения клиента это выгоднее, чем брать «голые стены» в ипотеку, а затем делать ремонт и приобретать обстановку под потребительский кредит с более высокими процентами. Рост произошел и в сегменте автокредитования, где средний чек вырос в 2019 году до 750 тыс. рублей.

Станислав Могильников обратил внимание на цифровизацию банковских технологий. «В соответствии с принятой стратегией фокус нашего внимания ориентирован на развитие цифровых каналов обслуживания и совершенствование качества сервиса. Сегодня наш кредитный портфель в Новосибирске – около 130 млрд рублей, – сообщил он. – За пять лет он вырос в четыре раза».

Корпоративный кредитный портфель по итогам полугодия вырос на 4% и превысил 36 млрд рублей. Две трети заемных средств – 24,6 млрд рублей – предоставлены сегменту малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках программ государственной поддержки. Если взять статистику по отраслям, наибольшую долю в портфеле МСБ занимают компании сферы торговли (39%), жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов (16%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (15%), транспорта и инфраструктурного строительства (12%).

По мнению Станислава Могильникова, текущие тренды будут актуальны и во втором полугодии: «Основной приоритет для нас – это безопасность и стабильность работы цифровых сервисов. С точки зрения клиентоориентированности есть две базовые задачи: защита персональных данных и доступ клиентов к своим средствам в режиме 24/7. На мой взгляд, с этими задачами банк успешно справляется».

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