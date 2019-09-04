По сложившейся традиции сотрудники управления федеральной службы судебных приставов России по Новосибирской области при участии ветерана регионального отделения МОО «Ассоциация ветеранов ССП» Владимира Надежкина поздравили ребят подшефного Барышевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей с Днем знаний.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области, на празднике Знаний воспитанники Барышевского центра помощи детям, оставшиеся без попечения родителей выступили со своей спортивной программой, продемонстрировав собравшимся свои спортивные таланты. Показательное выступление самбистов и команды по мини-футболу впечатлило взрослых и вызвало массу положительных эмоций.

Судебные приставы от всей души поблагодарили ребят за прекрасный праздник и презентовали торты.

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