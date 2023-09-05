Александр Пушкин поздравил новосибирских школьников с началом учебного года

Павел Ганьшин
 
Начало учебного года
Фото пресс-службы ПАО "Сбербанк"

Сотрудники Новосибирского Сбера поздравили школьников с началом нового учебного года. Жители региона, а также клиенты с детьми могли принять участие в мастер-классах и интерактивах, сфотографироваться с аниматорами в ростовых куклах и специальными гостями. Информацию об этом предоставила пресс-служба Сбера.

В одном из городских отделений банка была организована интерактивная фотозона, на которой актер в костюме А. С. Пушкина задавал детям вопросы из школьной программы и рассказывал родителям о банковских продуктах. Победители викторины получали в подарок канцелярские принадлежности и иные подарки, которые помогут им на уроках. Всего мероприятие посетило около двухсот детей.

«Поздравляю всех школьников и студентов с началом учебного года. Сбер регулярно расширяет линейку продуктов и проектов для тех, кто сейчас получает образование — это родительский вклад, детская карта с Чебурашкой, наши школы IT и многое другое. Однако, помимо этих продуктов для мотивации детей важны эмоции и впечатления, которые мы постарались дать на нашем мероприятии», — приводит пресс-служба слова управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николая Шилова.

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