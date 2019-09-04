Как ранее писал «Континент Сибирь», Игорь Решетников, занимавший пост министра культуры Новосибирской области, написал заявление о своем уходе. В пресс-службе правительства и губернатора Новосибирской области дали официальный комментарий по сложившейся ситуации.

«Распоряжением губернатора Новосибирской области Игорь Николаевич Решетников освобожден от замещаемой государственной должности Новосибирской области министра культуры Новосибирской области в связи с прекращением полномочий по собственному желанию, его последний рабочий день был 3 сентября 2019 года. Исполнение обязанностей министра культуры Новосибирской области с 4 сентября 2019 года возложено на Юрия Васильевича Зимнякова, заместителя министра культуры Новосибирской области», — пояснили «Континенту Сибирь» в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что в конце июля региональное правительство одобрило изменения в госпрограмму «Культура Новосибирской области», согласно которым объемы ее финансирования в 2019 году увеличились более чем на 1 млрд рублей, а на трехлетний период – более чем на 4,7 млрд.

Кроме того, в данную программу включены региональные составляющие федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

Дополнительные средства планировалось направить в 2019 году на создание виртуального концертного зала, модельных муниципальных библиотек, передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для сельского населения, на приобретение оборудования для учреждений культуры, на строительство и реконструкцию домов культуры в Искитимском и Чистоозерном районах, а также в городах Барабинск и Карасук.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.