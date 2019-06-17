1 млрд рублей дополнительно направят на финансирование культуры Новосибирской области

На заседании регионального правительства одобрили изменения в госпрограмму «Культура Новосибирской области». Дополнительное финансирование будет направлено на создание новых объектов культуры и зарплаты работникам отрасли.

Как рассказал министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, корректировки госпрограммы предусматривают увеличение объемов финансирования в 2019 году более чем на 1 млрд рублей, а на трехлетний период – более чем на 4,7 млрд.

Кроме того, в данную программу включены региональные составляющие федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

Дополнительные средства планируют направить в 2019 году на создание виртуального концертного зала, модельных муниципальных библиотек, передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для сельского населения, на приобретение оборудования для учреждений культуры, на строительство и реконструкцию домов культуры в Искитимском и Чистоозерном районах, а также в городах Барабинск и Карасук.

Также дополнительные деньги пойдут на финансирование заработной платы отдельным категориям работников в соответствии с указом президента РФ и проведение Года театра. Увеличатся субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах — защитниках Отечества, а также на проведение ремонтно-реставрационных работ Монумента Славы в Новосибирске.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что Новосибирская область успешно справляется с исполнением задач нацпроекта «Культура» по итогам последних 5 месяцев. Об этом в конце мая сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании координационного совета по культуре при министерстве культуры РФ.

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