Подал в отставку министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников написал заявление об отставке, подтвердил «Континенту Сибирь» источник в областном правительстве. Получить комментарий самого министра корреспонденту издания не удалось, Игорь Решетников не взял трубку телефона.

В конце июля, как сообщал «Континент Сибирь», региональное правительство одобрило изменения в госпрограмму «Культура Новосибирской области», согласно которым объемы ее финансирования в 2019 году увеличились более чем на 1 млрд рублей, а на трехлетний период – более чем на 4,7 млрд.

Кроме того, в данную программу включены региональные составляющие федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

Дополнительные средства планировали направить в 2019 году на создание виртуального концертного зала, модельных муниципальных библиотек, передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для сельского населения, на приобретение оборудования для учреждений культуры, на строительство и реконструкцию домов культуры в Искитимском и Чистоозерном районах, а также в городах Барабинск и Карасук.

По одной из версий, которые обсуждают в кулуарах областных органов власти, отставка Игоря Решетникова связана с перераспределением денежных потоков. По другой, отставку министра связывают с проверкой Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, которая, по информации источника в Заксобрании, обнаружила массу серьезных недочетов в работе министерства.

За время работы Игоря Решетникова на посту министра произошло несколько громких скандалов, так или иначе связанных с областными учреждениями культуры. В 2016 году министр инициировал увольнение директора Новосибирской филармонии Татьяны Людмилиной.

В ноябре 2018 года, как писал «Континент Сибирь», произошла попытка сменить руководство театра «Глобус». Предполагалось, что должность руководителя «Глобуса» может занять известный в прошлом политик, кандидат на пост мэра Новосибирска в 2009 году Виктор Старков. Но коллективу театра удалось отстоять своего директора Елену Алябьеву. В ходе пресс-брифинга 26 ноября Игорь Решетников , комментируя вопрос о возможности назначения Старкова директором «Глобуса», отметил, что «никогда в театре делать такого не будем».

Игорь Решетников родился 11 августа 1964 года в Петрозаводске. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище с присвоением квалификации «Офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения». После службы в армии работал директором департамента по культуре и работе со СМИ в ассоциации «Сибирское соглашение». В 2010-м назначен замминистра культуры региона. В 2016-м возглавил министерство, сменив на этом посту Василия Кузина.

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