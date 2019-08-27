Омской области выделят более 830 млн рублей на создание цифровой образовательной среды

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» Омская область получит из федерального бюджета свыше 830 млн рублей в 2020 и 2021 годах. Деньги направят на обновление материально-технической базы 387 школ.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, регион вошел в число победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Субсидия выделена на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах и профессиональных образовательных организациях. Так, к концу 2021 года в Омской области в 387 образовательных организациях будет обновлена материально-техническая база и внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Общий объем федерального финансирования составит более 800 млн рублей.

Целевая модель цифровой образовательной среды предусматривает оснащение школ современным презентационным и компьютерным оборудованием, в том числе ноутбуками, принтерами, сканерами, интерактивными досками. В модель также входит внедрение единой федеральной цифровой образовательной платформы, включающей в себя информационные системы учебно-административного процесса – это электронные дневники, журналы, системы финансово-хозяйственной деятельности и системы образовательного контента.

Важная задача, по информации пресс-службы регионального правительства, состоит в синхронизации внедрения цифровой образовательной среды с федеральным проектом по развитию информационной инфраструктуры и обеспечению школ высокоскоростным интернетом.

Стоит отметить, что в 2019 году дополнительно 129 учреждений образования в области будут подключены к высокоскоростному интернету в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что Новосибирская область тоже вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках нацпроекта «Образование». Планируется, что к концу 2022 года в регионе в 500 школах и 32 колледжах будет обновлена материально-техническая база и внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Общий объем финансирования составит более 1 млрд рублей.

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