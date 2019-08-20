На создание цифровой образовательной среды Новосибирская область получит более 1 млрд рублей

Новосибирская область вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках нацпроекта «Образование».

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, конкурсный отбор направлен на предоставление в 2020-2022 годах субсидии для внедрения целевой модели цифровой среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.

Планируется, что к концу 2022 года в регионе в 500 школах и 32 колледжах будет обновлена материально-техническая база и внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Общий объем федерального финансирования составит более 1 млрд рублей.

Целевая модель цифровой образовательной среды предусматривает оснащение школ и колледжей современным компьютерным оборудованием — ноутбуками, многофункциональными и презентационными устройствами, а также внедрение единой федеральной цифровой образовательной платформы. Она включает в себя информационные системы учебно-административного процесса (электронные дневники, журналы, системы финансово-хозяйственной деятельности) и системы образовательного контента (единый маркетплейс образовательных ресурсов с индивидуальными траекториями обучения).

«Важная задача состоит в синхронизации внедрения цифровой образовательной среды с федеральным проектом по развитию информационной инфраструктуры и обеспечению школ высокоскоростным интернетом. Так, в 2019-2021 годах дополнительно 416 школ Новосибирской области будут подключены к сети интернет на скорости не менее 100 Мб/c для городских образовательных организаций и не менее 50 Мб/c – для сельских школ», – отметил министр цифрового развития и связи Анатолий Дюбанов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в рамках национального проекта «Цифровая экономика» Омская область в 2019-2020 годах получит на подключение социально значимых объектов к сети интернет более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.

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