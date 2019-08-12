Сибирское таможенное управление подвело итоги полугодия во внешнеэкономической деятельности СФО. За прошедший год внешнеторговый оборот вырос не так сильно, как в прошлом году, всего на 2,1%, но этот рост затронул как экспорт, так и импорт. При этом объемы торговли со странами дальнего зарубежья увеличились, а со странами СНГ, напротив, уменьшились.

Общий внешнеторговый оборот Сибири в первом полугодии составил 23,3 млрд долларов США и по сравнению с 1 полугодием 2018 года увеличился на 2,1%. При этом более 81% товарооборота приходится на экспорт (18,9 млрд), около 19% — на импорт (4,3 млрд).

С кем торгуем

Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте СФО остается лидирующей и за прошедший год это лидерство еще сильнее укрепилось. Торговый оборот с ближним зарубежьем сократился на 4%, до 12%, с дальним – вырос на 3%, до 88%.

Основными торговыми партнерами остаются Китай (18% денежного объема внешней торговли, минус 11,3% с прошлого года), Нидерланды (10%, плюс 14%), Германия (7%, плюс 32,8%), Япония (6%, плюс 17,1%), Республика Корея (6%, плюс 16,7%), Тайвань (5%, минус 24%), Украина (5%, плюс 1,5%), США (почти 5%, плюс 3,5%), Казахстан (3,5%, минус 21,6%), Турция (3%, минус 18,8%), Швейцария (3%, плюс 22,6%) и Польша (3%, плюс 5,1%).

Таким образом мы видим снижение объемов по всему «восточному» направлению и одновременно рост «западного»: США и основные европейские партнеры по сравнению с прошедшим годом увеличили оборот торговли с Сибирью. Исключением стали только Япония и Южная Корея, которые тоже «подросли».

Тренд на «вестернизацию» внешнеторговых отношений наблюдается уже не первый год.

Что продаем

Денежный объем сибирского внешторга увеличился в первом полугодии на 2% к уровню годичной давности или на 386 млн долларов.

Увеличение стоимостного объема экспорта, по оценке СТУ, в основном обеспечил рост поставок алюминия, никеля, лесоматериалов, продовольственных товаров и свинцовых концентратов в страны дальнего зарубежья, цинковых концентратов в страны СНГ, а также энергоносителей всем торговым партнерам. По сравнению с первой половиной 2018 года стоимость вывозимого за рубеж металла выросла на 488 млн долларов, топливо-энергетических товаров – на 361 млн долларов и продовольствия – на 44 млн. При этом объемы вывозимых металлов и топлива за прошедший год выросли, а продовольствия вывезли меньше, чем год назад.

Также таможенники отметили сокращение экспорта древесины и изделий из нее, химических продуктов, нефтепродуктов (в страны дальнего зарубежья), пластмасс, кокса и каменного угля (в страны СНГ).

Что покупаем

Объем импорта также вырос за прошедший год на 2% (или на 85 млн долларов). Главным образом он был обеспечен увеличением поставок оксида алюминия, лекарств, органических химических соединений, каучука, резины и изделий из них, пека и пекового кокса, одежды и аксессуаров из стран дальнего зарубежья, а также локомотивов, вагонов и их частей из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Наряду с этим было отмечено сокращение импортных поставок машин и оборудования, фруктов, средств наземного транспорта, инструментов и оптических аппаратов, обуви из стран дальнего зарубежья, керамических изделий из стран дальнего и ближнего зарубежья, черных металлов и овощей из стран СНГ.

Больше всего за год сократился импорт машиностроительной продукции (минус 121 млн долларов), металлов и изделий из них (на 47 млн), топливно-энергетических товаров (на 30 млн долларов), продовольствия и сельскохозяйственного сырья (12 млн долларов). При этом импорт химической продукции увеличился сразу на 225 млн долларов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.