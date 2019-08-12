За первую половину 2019 года эксперты Сибирского ГУ Банка России, в чью зону ответственности входят также Забайкальский край и Республика Бурятия, выявили 166 нелегальных кредиторов. Из них две трети занимались незаконной выдачей займов населению с привлечением средств материнского капитала.

Чаще всего черные кредиторы выдавали своим клиентам займы, обеспеченные жилищными кредитами. Ипотека гасилась за счет средств маткапитала, а граждане получали деньги и при этом отдавали комиссию нелегалам. В среднем она составляла 15%.

«Такая незаконная схема популярна у мошенников, потому что она дает им гарантированный доход, и, безусловно, есть спрос со стороны населения. Но гражданам стоит помнить, что любое обращение к черным кредиторам несет опасность для их средств и имущества», – отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев. И добавил, что помимо откровенного обмана при заключении договора, нелегалы используют незаконные методы взыскания долгов.

Подобные схемы были зафиксированы в первом полугодии во всех регионах за исключением Томской области.

Вместе с тем на законодательном уровне приняты изменения, которые направлены на борьбу с подобными нелегальными схемами. Так, с 1 октября выдавать гражданам потребительские займы, обеспеченные ипотекой, смогут только профессиональные кредиторы, которые поднадзорны Банку России. Запрет не коснется Росвоенипотеки и уполномоченных Дом.рф организаций.

Были выявлены и другие нарушения. Около 15% из них было связано с незаконными названиями компаний не кредиторов: нелегалы работали под видом микрофинансовых организаций, инвестиционных фондов, бирж и форекс-дилеров. Также эксперты Сибирского ГУ Банка России обнаружили 12 случаев незаконной ломбардной деятельности.

Ранее, напомним, экспертами Центробанка была выявлена схема, где нелегальные кредиторы маскировали свою деятельность под видом лизинга, «покупая» у заемщика заложенную технику, а затем «сдавая» ее в аренду ему же.

Кроме того, в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях были выявлены организации с признаками финансовых пирамид.

По материалам проверок ЦБ правоохранительные органы уже возбудили более 70 дел об административных правонарушениях и 3 уголовных дела. По другим выявленным фактам нелегальной финансовой деятельности продолжается проверка.

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