По информации «Континента Сибирь», федеральная розничная сеть New Tobacco, специализирующаяся на реализации табачной продукции UTF Group Inc., планирует переформатировать по три действующих павильона New Tobacco в Калининграде, Омске, Новосибирске и Краснодаре в полноценные кофейни формата to go. Планируется, что кофейные точки с кофе на вынос получат название Co&Go.

По данным «Континента Сибирь», первая кофейня под этим брендом в Омске уже открылась. В Новосибирске старт проекта намечен на конец августа, пока называются даты 29 августа или 1 сентября.

В кофейнях Co&Go будут продавать как обычный ассортимент кофе, так и авторские кофейные напитки, действующие продавцы-кассиры проходят обучение у профессиональных бариста. Так, в Омске в качестве учебного центра выступил ресторан «Манилов Gourmet».

В компании сообщили, что цены на весь ассортимент не будут превышать 99 рублей за одну позицию.

По данным 2ГИС, в Новосибирске сегодня работают 34 заведения, предлагающие кофе на вынос с чеком до 100 рублей за один напиток.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу кофейного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.