Районные больницы Новосибирской области получили 8 новых машин скорой помощи

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил ключи от 8 новых машин скорой помощи представителям районных больниц региона. Всего в этом году планируется приобрести 35 таких автомобилей. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В торжественной церемонии приняли участие представители государственных бюджетных учреждений здравоохранения муниципальных образований Новосибирской области.

«Мы в плановом порядке продолжаем обновление автопарка. В этом году планируется приобрести 35 автомобилей. Сегодня мы передаем партию из восьми машин, большая часть которых поступит в центральные районные больницы на территории нашего региона, в том числе в те учреждения, необходимость приобретения машин для которых мы определяли в ходе моих поездок по районам в прошлом году. Хочу поздравить вас с этим приятным событием. Надеюсь, что эти современные, хорошо укомплектованные автомобили помогут еще более качественно, оперативно оказывать медицинскую помощь во всех уголках нашей большой Новосибирской области», — процитировали Андрея Травникова в пресс-службе правительства региона.

Глава региона вместе с медиками осмотрел внутреннее медицинское оснащение новых «скорых», выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель». Автомобили передаются в рамках утвержденной правительством региона областной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы».

Две машины предназначены для областного Медтранса, а еще шесть отправятся в центральные районные больницы – Колыванскую, Чистоозерную, Черепановскую, Коченевскую, Куйбышевскую, Убинскую. В том числе, по прямому поручению губернатора, в поселок Чистоозерное.

Закупка автомобилей скорой помощи – это только одно из направлений работы по повышению доступности медицинской помощи в регионе. Новосибирская область принимает участие во всех федеральных направлениях национального проекта «Здравоохранение».

Ранее власти Новосибирской области утвердили региональный проект по развитию детского здравоохранения.

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