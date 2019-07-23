Власти Новосибирской области утвердили региональный проект по развитию детского здравоохранения

Правительством Новосибирской области в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» утвержден новый региональный проект. Он предусматривает мероприятия по ремонту в детских поликлиниках и больницах, закупке нового оборудования и установке детских игровых зон.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Новосибирской области» разработан министерством здравоохранения. Его ключевая цель — снижение показателя младенческой смертности. Он предусматривает дооснащение поликлиник и больниц новым оборудованием, в том числе высокотехнологичным, таким как ультразвуковые аппараты, рентген-аппараты, ЭКГ, ЛОР-комбайны и др.

Также в рамках регионального проекта в ближайшие два года запланировано проведение ремонтных работ в детских медицинских организациях. В результате, около 95% детских поликлиник и отделений области будут соответствовать современным требованиям, т.е. оборудованы крытыми колясочными, открытыми регистратурами, детскими игровыми зонами и комнатами для кормления.

Как подчеркнул заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов, реализация мероприятий региональной программы позволит усовершенствовать диагностику врожденных пороков и аномалий развития, наследственных заболеваний, а также улучшить репродуктивное здоровье, повысить качество и доступность стационарной медицинской помощи детям. Самый главный показатель, к которому необходимо прийти по завершению программы – снижение младенческой смертности в регионе до 3,8%.

Принимаемые меры направлены, в том числе, на внедрение принципов бережливого производства – сокращение очередей, улучшение логистики передвижения пациентов, обеспечение комфортного пребывания детей и их родителей в медорганизациях.

По словам руководителя регионального Центра организации первичной медико-санитарной помощи Елены Белугиной, на сегодняшний день 44 детских поликлинических отделения начали ремонтные работы. Возможно, уже к концу текущего года они завершат переход на новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи («Бережливая поликлиника»).

Региональная программа «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Новосибирской области» утверждена проектным комитетом областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что детская поликлиника и подстанция скорой помощи Коченевской центральной районной больницы разместятся на новых площадях. Перспективы развития медучреждения рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Коченевский район.

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