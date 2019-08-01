Виталий Мутко: «План аварийно-восстановительных работ в Иркутской области надо скорректировать с учетом второй волны паводка»

Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко провел совещание, где обсуждалась текущая ситуация, складывающаяся в зоне затопления после второй волны наводнения.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в связи с выпадением обильных осадков и подъемом воды в реках Ия, Каторжанка, Кирей, Ока, Олха, Солзан, Тойсук и Харлахта в зону подтопления попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский районы. Наводнение задело 30 населенных пунктов, более 1800 жилых домов, около 2,5 тыс приусадебных участков, 19 участков автомобильных дорог.

По словам Виталия Мутко, второй паводок усложняет развернутые в области аварийно-восстановительные работы, поэтому необходимо скорректировать планы по восстановлению социальной и транспортной инфраструктуры, а также работы по капитальному ремонту жилья. Особое внимание надо уделить выплатам единовременной помощи пострадавшим, за утрату имущества и другим.

Как рассказал губернатор Иркутской области, на сегодняшний день за счет средств федерального бюджета пострадавшим жителям региона выплачено более 2,2 млрд рублей. Сергей Левченко отметил, что по итогам анализа всех списков выплата единовременной материальной помощи, выплаты за утрату имущества и другие завершены на 99%.

Кроме того, вице-премьер просил присутствующих обратить внимание на завершение работы по определению границ участков подтопления в населенных пунктах, чтобы ни в коем случае не начинать там нового жилищного строительства.

Напомним, от первой волны паводка в Иркутской области по предварительным данным пострадало 10890 домов, установлена необходимость сноса или ремонта 9068 помещений. Составлено 1141 заключение специализированных организаций по обследованию жилых домов, обследовано – 6333. Принято 990 постановлений муниципальных образований о признании помещения непригодным для проживания.

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