Единовременную выплату получили более 42 тыс жителей, которые пострадали от наводнения в Иркутской области

На 30 июля 2019 года единовременную материальную помощь в размере 10 тыс рублей получили 42571 человек. Пособие граждан, получившим вред здоровью, выплачено 92 людям.

По информации министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, выплаты гражданам, имущество которых в результате ЧС было частично или полностью утрачено, получили 20306 человек. Из них в связи с частичной утратой имущества первой необходимости по 50 тыс рублей получили 5207 человек, по причине полной утраты компенсацию в 100 тыс рублей получили 15099 пострадавших от стихии.

Учитывая, что одним из условий выплаты компенсаций является постоянное проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации. Люди, не имеющие постоянной регистрации, для установления юридического факта постоянного проживания в зоне паводка, обращаются в суд.

По данным судебных органов, на 30 июля 2019 года поступило 3528 исковых заявления, из них 3367 рассмотрено, удовлетворено — 3259. Кроме того, единовременное пособие по случаю гибели родного человека в результате чрезвычайной ситуации в размере 1 млн рублей выплачено 18 семьям.

Также, на сегодняшний день пособие гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, выплачено 92 гражданам. Суммы выплат составляют 200 тыс рублей и 400 тыс рублей на человека в зависимости от степени тяжести последствий.

Напомним, 17 июля 2019 года принято постановление регионального правительства «О предоставлении социальных выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года в Иркутской области». В соответствии с ним, гражданам предоставляются социальная выплата на приобретение или строительство жилья. Размер социальной выплаты определяется исходя из численности семьи и площади утраченного жилого помещения.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что единовременную материальную помощь, а также компенсации за утрату сельскохозяйственных сооружений, предназначенных для содержания животных, получат жители, пострадавшие в результате наводнения в Иркутской области. Указ о расширении перечня мер поддержки граждан подписал губернатор Сергей Левченко.

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