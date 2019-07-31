В Иркутской области в результате второй волны паводка остаются подтопленными 25 населенных пунктов

В Иркутской области с 27 июля в связи с обильными осадками и подъемом уровней воды в реках в зону подтопления попали 8 районов региона. На сегодняшний день вода в некоторых водоемах пошла на спад.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, вторая волна дождевого паводка коснулась Нижнеудинского, Черемховского, Тулунского, Шелеховского, Слюдянского, Зиминского, Усольского и Заларинского районов. Всего оказались подтопленными 30 населенных пунктов, 1801 дом с населением почти 4 тыс человек, 2450 приусадебных участков, 3 социально-значимых объекта, 1 автомобильный мост и 13 участков автомобильных дорог.

На сегодняшний день вода немного пошла на спад, однако до сих пор 25 населенных пунктов Иркутской области остаются подтопленными. В зоне бедствия 1730 домов с населением 3051 человек, 2308 приусадебных участков, 3 социально-значимых объекта, 1 автомобильный мост в городе Байкальске на реке Солзан и 13 участков дорог.

Кроме того, в Шелеховском и Слюдянском районах проведена эвакуация 1132 человек, в том числе 681 ребенка. В 9 пунктах временного размещения сейчас находятся 509 человек, в том числе 145 детей.

По информации регионального ГУ МЧС, пока обстановка стабилизировалась, но осадки продолжаются, поэтому все аварийные бригады находятся в режиме повышенной готовности

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в границах города Тулуна с 30 июля объявлен перерыв движения для всех видов транспорта. Это связано с выходом воды из реки Ия на проезжую часть.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.