Счетная палата РФ обнародовала итоги проверки использования бюджета властями Омска и Омской области при подготовке к проведению 300-летнего юбилея города. По мнению аудиторов, выявленные нарушения при реконструкции и строительстве объектов здравоохранения «могут свидетельствовать о наличии коррупционных рисков» при реализации госконтрактов на общую сумму 31,0 млн рублей.

Аудит Счетной палаты РФ проходил с января по апрель текущего года, итоговый отчет опубликован на сайте ведомства. В ходе проверки целевого использования средств федерального бюджета, которые были выделены казне Омской области на мероприятия, связанные с празднованием 300-летия основания Омска (праздновалось в августе 2016 года – «КС»), аудиторы выявили финансовые нарушения при реконструкции и строительстве объектов здравоохранения. «Они могут свидетельствовать о наличии коррупционных рисков при реализации государственных контрактов, а также о причинении ущерба экономическим интересам государства на общую сумму 31,0 млн рублей», — указывается в отчете Счетной палаты.

В частности, по данным ведомства, В Омске не используются по назначению два объекта здравоохранения — городская клиническая больница № 3 (Первая очередь, реконструкция хирургического стационара № 1, введенного в эксплуатацию в 2017 году) и поликлиника на 1 тыс. посещений в смену на пересечении улицы 70 лет Октября – проспект Комарова. Напомним, строительство поликлиники на тысячу мест в районе омского Левобережья велось 5 лет, несмотря на выделенные средства, открыть медучреждение удалось только в марте текущего года, фактически уже после проверки Счетной палаты.

По мнению аудиторов, минстрой Омской области не обеспечил «в должной мере выполнение функций, предусмотренных положением об организации его деятельности в части проверки соответствия качества выполнения работ, а также приемки выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в государственном контракте, при строительстве и реконструкции указанных объектов». Также специалисты Счетной палаты указала на так и не завершенную реконструкцию объекта культурного наследия, здание страхового общества «Саламандра» — уголовные разбирательства и суды с участием чиновников идут в Омске до сих пор.

Результаты проверки аудиторы Счетной палаты направят в Генеральную прокуратуру РФ для применения мер прокурорского реагирования, а также обратятся в минздрав РФ с просьбой взять судьбу проверенных омских медучреждений на контроль.

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