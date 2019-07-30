В праздновании юбилея Омска аудиторы увидели «коррупционые риски»

Александр Корнев
 
Фото: pixabay.com

Счетная палата РФ обнародовала итоги проверки использования бюджета властями Омска и Омской области при подготовке к проведению 300-летнего юбилея города. По мнению аудиторов, выявленные  нарушения  при  реконструкции  и  строительстве  объектов здравоохранения «могут  свидетельствовать о наличии коррупционных рисков» при реализации госконтрактов на общую сумму 31,0 млн рублей.

Аудит Счетной палаты РФ проходил с января по апрель текущего года, итоговый отчет опубликован на сайте ведомства. В  ходе проверки целевого  использования  средств  федерального бюджета, которые были выделены казне  Омской  области  на  мероприятия, связанные с празднованием 300-летия основания Омска (праздновалось в августе 2016 года – «КС»), аудиторы выявили финансовые нарушения при реконструкции и строительстве объектов здравоохранения. «Они   могут   свидетельствовать   о   наличии коррупционных рисков при реализации государственных контрактов, а также о причинении ущерба экономическим интересам государства на общую сумму 31,0 млн рублей», — указывается в отчете Счетной палаты.

В частности, по данным ведомства, В Омске не используются по назначению  два объекта здравоохранения — городская  клиническая  больница  № 3 (Первая очередь, реконструкция хирургического стационара  № 1, введенного  в  эксплуатацию  в  2017  году) и поликлиника на 1 тыс. посещений в смену на пересечении улицы 70 лет Октября – проспект Комарова. Напомним, строительство поликлиники на тысячу мест в районе омского Левобережья велось 5 лет,  несмотря на выделенные средства, открыть медучреждение удалось только в марте текущего года, фактически уже после проверки Счетной палаты.

По мнению аудиторов, минстрой Омской области не обеспечил «в  должной  мере  выполнение функций, предусмотренных положением об организации его деятельности в части проверки соответствия качества выполнения работ, а также приемки выполненных  работ  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям, установленным   в   государственном   контракте,   при   строительстве и реконструкции указанных объектов». Также специалисты Счетной палаты указала на так и не завершенную реконструкцию объекта культурного наследия, здание страхового общества «Саламандра» — уголовные разбирательства и суды с участием чиновников идут в Омске до сих пор.

Результаты проверки аудиторы Счетной палаты направят в Генеральную прокуратуру РФ для применения мер прокурорского реагирования, а также обратятся в минздрав РФ с просьбой взять судьбу проверенных омских медучреждений на контроль.

 

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