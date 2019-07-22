Более 1000 жителей Иркутской области, пострадавшие от дождевого паводка, получили новые документы

В Иркутской области пострадавшим от наводнения людям, обратившимся в органы внутренних дел, восстановили все утраченные документы. На сегодняшний день выдано 1005 новых паспортов, 62 водительских удостоверения и 50 ПТС.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, при возникновении чрезвычайной ситуации полицейские приняли все необходимые меры для скорейшей выдачи новых паспортов, водительских удостоверений, паспортов транспортных средств и других документов.

Так, в зону подтопления незамедлительно направлены наиболее опытные сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области, созданы все необходимые условия для бесперебойной работы в этом направлении — доставлены генераторы, компьютерная техника и расходные материалы. Всего было организовано девять пунктов выдачи документов. Правоохранители круглосуточно принимали заявления и вручали паспорта на пунктах временного размещения, больницах и других учреждениях. Чтобы попасть в отдаленные территории, сотрудники полиции использовали возможности авиации спасателей либо добирались в поселки на моторных лодках.

На сегодняшний день все граждане, обратившиеся в органы внутренних дел с сообщением об утрате документов в результате наводнения, получили новые. Пострадавшим выдано 1005 паспортов, 62 водительских удостоверения и 50 ПТС. Кроме того, сотрудники полиции осуществляют плановую выдачу документов, замена которых необходима в связи с истечением срока действия.

При поступлении заявлений от граждан подобные услуги предоставляются незамедлительно. Сотрудники полиции напоминают, что гражданам, пострадавших в результате паводка, не требуется оплачивать государственную пошлину в связи с восстановлением или заменой документов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Владимир Путин провел в Братске совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Обсуждение состоялось при участии членов правительства России, полпреда президента РФ в СФО, руководителей ведомств и глав муниципалитетов региона.

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