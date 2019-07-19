Президент РФ Владимир Путин вновь посетил Иркутскую область, пострадавшую от масштабного наводнения. Глава государства проведет совещание о мерах по ликвидации последствий паводка, а также осмотрит затопленные районы и пункты временного размещения пострадавших. Информация об этом 19 июля появилась на официальном сайте президента РФ.

В совещании примут участие члены правительства РФ, руководители ведомств и муниципалитетов, а также полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Владимир Путин осмотрит районы подтопления, пункты временного размещения пострадавших от паводка.

По данным Сибирского окружного информационного центра, всего в восьми районах Иркутской области в результате дождевого паводка было подтоплено 109 населенных пунктов, 10890 жилых домов, где проживает около 38000 человек (из них более 8400 детей), 48 социально значимых объектов, 11058 приусадебных участков, 49 участков автодорог, 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, остается неизвестной судьба нескольких человек.

В настоящее время на территории области действует 5 пунктов длительного размещения, в них находятся 321 человек, в том числе 73 ребенка. По состоянию на вечер 18 июля, единовременную выплату по 10 тысяч рублей получили 37683 человека. Компенсации за частичную или полную потерю имущества получили 14885 (из 15318 человек, поданных муниципальными образованиями), из них 3942 получили по 50 тысяч рублей, и 10943 человек по 100 тысяч рублей. Всего выплаты компенсаций пострадавшим от паводка перечислено 1,64 миллиарда рублей из средств федерального бюджета.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что первые шесть семей, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, получили жилищные сертификаты.

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