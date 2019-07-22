Владимир Путин: «Ликвидацию последствий паводка в Иркутской области нельзя назвать удовлетворительной»

Владимир Путин провел в Братске совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Обсуждение состоялось при участии членов правительства России, полпреда президента РФ в СФО, руководителей ведомств и глав муниципалитетов региона.

Как сообщает сибирский окружной информационный центр, по прибытии в Иркутскую область глава государства в первую очередь осмотрел с вертолета районы подтопления, посетил в Тулуне пункт временного размещения, встретился с пострадавшими и волонтерами, которые помогают ликвидировать последствия наводнения, а также с местными жителями.

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной», — резюмировал Владимир Путин.

В числе проблемных вопросов президент РФ назвал недостаточно эффективную организацию информирования граждан, осуществления единовременных выплат, восстановления жилья и инфраструктуры, распределения гуманитарной помощи. Руководитель государства призвал представителей органов местного самоуправления активней выезжать на места, встречаться и разговаривать с населением.

Владимир Путин подчеркнул, что все жители должны быть обеспечены квартирами и домами до холодов. Причем восстановление жилья необходимо сопровождать восстановлением объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Также должен быть подготовлен пообъектный план расселения граждан из пострадавших районов с определением ответственных за эту работу.

Среди других первоочередных задач – ускорение темпов размещения пострадавших при наводнении в пунктах временного размещения, обеспечение выдачи единовременных выплат в полном объеме, создание необходимого количества учебных мест к 1 сентября, отметил глава государства.

По словам президента РФ, важно оказать поддержку представителям среднего и малого бизнеса. Как можно скорее должна быть организована работа по окончательной оценке потерь сельхозпроизводителей и начаты выплаты компенсаций.

Чтобы не допустить повторения ситуации, следует также обеспечить на постоянной основе мониторинг состояния русла рек и гидротехнических сооружений на территориях со сложной паводковой обстановкой. Нужно установить законодательный запрет на строительство жилья в зонах, подверженных подтоплениям. Кроме того, подытожил Владимир Путин, необходимо усилить борьбу с незаконной вырубкой леса, так как это ведет к переувлажнению почвы, увеличивает риски наводнений.

Напомним, за время паводка в 107 населенных пунктах Иркутской области оказались подтопленными около 11 тыс жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста, 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести.

Ранее главой государства был подписан указ «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области». В соответствии с документом, наводнение на территории региона признано чрезвычайной ситуацией федерального характера, в связи с этим устанавливается особый уровень реагирования.

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