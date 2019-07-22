На начало 2019 года, по данным ЦБ, в России было выпущено 272,6 млн банковских карт – расчетных и кредитных. Получается, что на каждого жителя нашей страны, включая маленьких детей, приходится чуть меньше двух карт и возможности «роста вширь» можно считать почти исчерпанными. Действительно ли это так и какую роль в этом могут сыграть «бескарточные» продукты, вместе с экспертами и участниками рынка разобрался «Континент Сибирь».

Где и сколько

Объем рынка безналичных платежей, по данным ФАС, составил, к концу 2018 года 22 трлн рублей. Почти половину этой суммы потратили держатели карт Visa, выпущенных российскими банками – на их долю пришлось 47,3% или 10,4 трлн рублей. 38% платежей (8,3 трлн рублей) прошло через MasterCard. Третье место досталось картам «Мир» с 12,64% платежей.

Что касается количества активных карт, Национальная платежная система в течение 2018 года отбила у обоих мировых игроков часть их доли. По данным ФАС, на 1 января 2019 года доля Visa среди активных карт снизилась с 45% до 39,5%, Mastercard – с 42% до 36%. При этом доля карт «Мир» выросла на 24,5%. Сама НСПК оценивает долю карт «Мир» в общей эмиссии в конце 2018 года в 20%.

Замена или дополнение

В конце 2017 года глава Сбербанка Герман Греф на прямой линии с сотрудниками банка назвал пластиковые карты атавизмом и сообщил, что сам платит в основном через Apple Pay. При этом он добавил, что карты, как и наличные деньги, скорее всего, будут использоваться еще долго и неизвестно, когда исчезнут окончательно.

С учетом того, что проникновение банковских карт и безналичных платежей, как уже было сказано, приблизилось к уровню мобильной связи, можно ли это считать исчерпанием рынка?

Участники рынка считают, что нет. «Процесс замены наличных платежей безналичными идет медленнее, чем в Европе, – высказывается заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. – Это связано со сложным процессом вхождения страны в рыночные отношения и перестройкой банковской системы».

По его данным, доля безналичных расчетов на начало 2019 года все еще уступала наличным (42% против 58%), но разница быстро сокращается – за последние два года объем платежей по картам вырос на 78%.

Что касается предполагаемой замены пластиковых карт мобильными приложениями и гаджетами – здесь слова Германа Грефа нередко вырываются из контекста. Глава Сбербанка говорил не о том, что карты не будут нужны сами по себе, а о том, что их не обязательно всегда носить с собой, чтобы расплатиться. Фундамент любого расчетного продукта – банковский счет, над которым можно сделать любую «надстройку» по выбору пользователя: пластиковую карту, мобильное приложение, бесконтактное платежное устройство и так далее.

«Все так называемые «беспластиковые» технологии – это те же карты, только виртуальные – напоминает директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Анна Тихонова. – Люди оплачивают покупки гаджетами, не замечая, что оплата проходит с карты, которая привязана к телефону. В проекте с оплатой через QR-коды та же история, банк посредник в цепочке продажи, но он не заметен для потребителя. И это очень правильная, позитивная тенденция. Банк должен быть незаметен, легок и удобен для клиентов».

Разработчики «бескарточных» платежных систем тоже подчеркивают, что борьбы за клиента между ними и эмитентами пластиковых карт нет. Сейчас они, напротив, помогают друг другу развиваться. «Самый ощутимый эффект, который оказывают мобильные платежные сервисы на рынок банковских карт – значительный рост частоты совершения безналичных платежей – дает свой комментарий российское представительство Samsung. – По нашим наблюдениям, активные пользователи Samsung Pay оплачивают покупки посредством сервиса в среднем 3—5 раз в день. Около 80% опрошенных называют наличие платежного сервиса на мобильном устройстве в качестве важного фактора для принятия решения о его покупке. Поэтому, можно сказать, что мобильные платежные сервисы способствуют увеличению количества операций по счетам банковских карт пользователей».

Также представители Samsung отметили еще одну особенность российского рынка безналичных платежей: если, к примеру, проникновение кредитных карт в нашей стране все еще ниже, чем в Западной Европе или США, то по бесконтактным и бескарточным платежам Россия оказалась безусловным лидером. «Аналитики Boston Consulting Group называют этот феномен «русским чудом», – делится впечатлением корейский вендор. – По данным Mediascope, доля пользователей бесконтактных мобильных платежей за 2018 выросла в 3,5 раза. А согласно нашим внутренним данным, именно Россия является лидером по доле активных пользователей Samsung Pay и по количеству операций на один токен. Больше платежей совершается только в Корее».

Торговля как двигатель «безнала»

Для того, чтобы потребитель отказался от наличных денег, его недостаточно убедить в том, что это удобно, современно, безопасно и т.д. Не менее важную роль играют те, кто такие платежи создает и принимает, то есть банки и продавцы товаров и услуг. Но если первые получают от перехода платежей в «цифру» прямую выгоду, то для вторых это зачастую оборачивается ростом капитальных (оборудование) и операционных (эквайринг) затрат. Можно, конечно, убедить продавцов принимать безнал административными методами, но куда лучше будет, если ритейл сам станет получать от этого прямую выгоду.

Главным среди ритейлеров выгодополучателем от перехода на безналичные платежи можно с уверенностью назвать сегмент E-commerce. О том, в чем заключается эта выгода, рассказала основательница школы электронной коммерции iWENGO Юлиана Гордон, ранее работавшая с такими крупными цифровыми магазинами, как Ozon, Aizel и LeroyMerlin.

По ее словам, одной из главных трудностей на пути развития E-commerce можно назвать слишком долгий срок доставки товара к покупателю – особенно при условиях пост-оплаты. За время доставки товара, купленного через интернет вероятность того, что клиент попросту передумает, достаточно велика, поэтому продавец кровно заинтересован в развитии всех видов цифровых платежей и форм предоплаты. «По статистике ведущих интернет-магазинов, по заказам, которые покупатели выбирают оплатить наличными в момент получения покупки, уровень отказов доходит до 15-20% во всех сегментах и до 40% в сегменте fashion – приводит пример Юлиана Гордон. – Тогда как по заказам, оплаченным на сайте любым из электронных платежей, уровень отказов не превышает 5%. Таким образом, стимулирование использования банковских карт и иных видов электронных платежей на сайте в чек-ауте, то есть в момент оформления заказа – это прямой путь избежать до 40% потерь».

Основное препятствие для тех, кто избегает электронных платежей в интернет-магазинах – отсутствие доверия к продавцу. Цифровые платежи, со своей стороны, стараются предложить программы защиты покупателя, то есть гарантируют возврат денег в случае форс-мажора со стороны продавцы. Также системы цифровых платежей предлагают продавцам инструменты холдирования, то есть быстрого возврата средств покупателю в случае отказа от товара. Ранее такая процедура занимала до 10 банковских дней, сейчас – не больше суток.

Для самих продавцов, по словам Юлианы Гордон, проблемным вопросом остается дороговизна цифровых платежей. «Сегодня средняя комиссия составляет от 1,8 до 3,5%, в зависимости от оборота бизнеса. И это очень высокий процент. Так, гросс-маржинальность некоторых видов товара, например, электроники, иногда не превышает 5-7%, и конечно процент за процессинг даёт в таком случае очень серьезную финансовую нагрузку на юнит-экономику».

Кредитные карты – грядет кризис?

По словам Андрея Люшина, на 1 января 2019 года было выдано около 273 тысяч единиц банковских карт, среди которых 237,5 тысяч пришлось на расчетные карты и всего лишь 35 тысяч – на кредитные. «Интересно, что в третьем квартале 2018 года российские банки выдали порядка 2,7 млн кредитных карт на сумму 125,6 млрд рублей, – продолжает он. – По сравнению с 2017 годом объем вырос на 37% и на 148% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

В июле 2019 года свое исследование по выпуску в России кредитных карт опубликовал «Эквифакс». По их оценке, с января по май банки выдали почти 4,5 млн. кредитных карт на общую сумму почти 250 млрд. рублей. За первое полугодие 2018 года было выдано такое же количество карт, но на меньшую сумму – 213 млрд. рублей. По мнению аналитиков, рост выдачи карт сопровождается со снижением требований к клиентам, что приводит к росту просроченной задолженности в первые же месяцы после выдачи. На сегодняшний день по картам, выданным в январе – феврале 2019 года просрочка составили 1,5%-1,6%. Такие показатели, по данным «Эквифакса», отмечались в предкризисные месяцы 2014 года.

«Причиной подобного роста могут являться как либерализация банками кредитных процедур по картам в погоне за объемами, так и рост общей закредитованности населения, – рассуждает генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. – При этом необходимо отметить, то аналогичного роста риска по сходным программам кредитования, потребительским кредитам, в настоящее время все еще не отмечается, хотя минимальный рост все же есть. Риск по обеспеченным видам кредитов, ипотека и автокредитование, остается на стабильном минимальном уровне».

Между тем, представители банков отмечают, что рынку еще есть куда расти. «Россия на фоне других развитых стран выделяется меньшим количеством кредитных карт на одно домохозяйство – высказывается директор дивизиона «Сибирь» Уральского банка реконструкции и развития Андрей Третьяков. – В этом плане у России большой потенциал для развития. При этом темпы роста проникновения кредитных карт на рынок выше, чем в Европе».

«Объемы выдачи кредитных карт по Сибири выросли в 1 квартале 2019 года практически на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – комментирует текущую ситуацию на рынке Анна Тихонова. – Это говорит о нескольких трендах. Значительно выросла финансовая грамотность клиентов, люди осознанно подходят к выбору кредитного продукта: для краткосрочных небольших займов используют кредитные карты, для долгосрочных – потребительский кредит. Все более активно пользуются кредитными картами в путешествиях: при бронировании отелей и автомобилей, при покупке авиабилетов».

Таким образом, количество банковских карт на руках граждан будет расти – в первую очередь, за счет кредитных. Некоторое время назад «Континент Сибирь» уже публиковал материал на тему того, как поведут себя банки, когда новых клиентов уже будет не хватать. Одним из возможных шагов эксперты назвали наступление на МФО – и рост популярности кредитных карт вполне можно назвать именно этим: перетягиванием на себя клиентуры микрофинансовых организаций.

«И все же, несмотря на массовую популярность выдачи карт, россияне не спешат оформлять кредитные карты с лимитом выше 70 тысяч: у населения наблюдается низкое доверие к банковским продуктам после экономических «штормов» 90-х годов – резюмирует Андрей Люшин. – Хотя многие банки ведут достаточно агрессивную политику, предлагая кредитные карты на «выгодных» условиях. Однако по факту россияне, оформляющие кредитную карту и не использующие её, снижают доступную сумму получаемых кредитов в будущем. Вместе с тем, текущая динамика рынка демонстрирует замедление. Такую же ситуацию можно было наблюдать в 2014 году, однако с тех пор данный сектор стал более устойчив к кризисным периодам. Можно отметить небольшое перенасыщение на рынке, однако говорить о том, что смежные отрасли, в том числе рекламная индустрия, окажут значительное влияние на банковские карты, пока рано».

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