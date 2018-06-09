На сегодня самой экономически активной группой населения и самой многочисленной возрастной группой в России стали граждане от 25 до 35 лет. Но вот следом за ними идет «демографическая яма», заложенная в 1990–2000-х годах, которая через 10 лет может радикально поменять сложившуюся картину в стране. Будет не хватать как работников, так и потребителей, в том числе в розничном кредитовании. Что с этим планируют делать банки — в материале «КС».

К 2027 году количество кредитующихся в банках клиентов может упасть на 43%. Об этом свидетельствуют данные анализа, проведенного бюро кредитных историй «Эквифакс» в конце I квартала 2018 года. Основной спрос на кредиты обеспечивают граждане 25–35 лет, которые активно интересуются автокредитами, ипотечными и потребительскими кредитами. К 2027 году этого возраста достигнут те, кто родился в постсоветскую «демографическую яму», что не может не сказаться на спросе.

Что есть сейчас — хотят взять, но не дают

Негативная динамика кредитного рынка, по мнению экспертов, наблюдается уже сейчас. «Кредитная политика — лакмусовая бумажка состояния и экономики, и банков, — говорит президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов. — Мы можем наблюдать тревожные тенденции: по итогам I квартала уровень обеспечения по необеспеченным кредитам снизился, в том числе и в Сибири. Отказ из-за негативной кредитной истории снизился примерно на 20% — это можно объяснить, во-первых, ростом закредитованности граждан, во-вторых, изменением кредитной политики самих банков. Если раньше банки давали согласие даже тем, у кого уже было три кредита или более, то сейчас они благодаря разумно-жесткой политике Центробанка относятся к этому более взвешенно. К сожалению, желание взять деньги в долг среди граждан сейчас только нарастает: реальная заработная плата, несмотря на лукавые официальные цифры, снижается, тарифы и цены на бензин растут, и в итоге люди вынуждены закрывать за счет заемных средств свои каждодневные потребности».

Владимир Женов также отметил, что сейчас кредитные организации уже не так охотно оформляют POS-кредиты — то есть займы на определенные товары, оформляемые прямо в точках продаж. Например, в сетях по продаже электроники. Между тем «Эквифакс» констатирует, что этот продует достаточно интересен молодым заемщикам в возрасте 18–24 лет, и развитие этого сервиса может хоть и немного, но смягчить падение кредитного рынка в следующем десятилетии — когда повзрослеют те, кто родился уже после «ямы».

«Сейчас из 100 заемщиков около 60 уже имеет один кредит, у 24–25 есть два кредита, у 15 — три или более, — продолжает Владимир Женов. — И еще что интересно: размер совокупных обязательств каждого заемщика тоже вырос — и это важный показатель, который надо пока просто учитывать. Банки взвешивают информацию, осторожничают, меняют свою кредитную политику — и уверяют, что в I квартале 90% кредитов было выдано с хорошей кредитной историей. Так они поддерживают свои риски на определенном уровне, заданном Банком России, удерживают долю просрочки в рамках своей кредитной политики и ведут себя весьма взвешенно».

Спасут ли рынок «миллениалы» и пожилые люди

Не все эксперты считают, что демографический крест может стать крестом на могиле кредитного рынка. «Да, сокращение «поголовья» поколения 90-х годов рождения, входящего во взрослую жизнь, очевидно, но ведь в жесткие кризисы объемы кредитования населения тоже резко и сильно усыхали — и трагедией для банковской системы это не стало», — напоминает новосибирский банкир и экс-глава Сибирского экспортного центра Василий Ожередов.

Кроме самого активного возраста (25–35 лет), который, как уже говорилось, «просядет» через 10 лет почти вдвое, банки могут потерять клиентов старшего возраста, число которых уменьшится на 19%, а вот молодых заемщиков станет на 13% больше. «Если рассматривать кредитование населения с точки зрения ставшей модной сейчас «теории поколений», для банка все равно, на какие цели берется потребительский кредит, а различия в теории поколений как раз и заключаются в формировании различных запросов и стереотипов поведения каждого поколения, — высказывается Василий Ожередов. — Поэтому трудно сказать, какие неожиданные потребности появятся у «миллениалов» — поколения 2000-х годов рождения».

Самый большой прирост, с точки зрения «Эквифакса», ожидается в возрастной группе 65+, где в настоящий момент основным продуктом являются предложения микрофинансовых организаций. К 2027 году она должна прирасти на 50%.

Как углубить работу и выращивать клиентов

В XIX веке существовало мнение, что к 1900 году на всей Земле не останется железа. Оно было основано на актуальных для того времени научных данных: разведанных запасов, скорости добычи, скорости потребления, его приросте и так далее — выходило, что к началу XX века все запасы металла иссякнут. Прогноз, как мы видим, не сбылся — технология добычи совершенствовалась, и то, что раньше выбрасывалось как пустая порода, содержало в себе еще много металла, который теперь научились добывать. Плюс появлялись новые металлы и сплавы, которых хватило и на две мировые войны, и на колоссальный рост потребления в целом. То же можно сказать и о банковских услугах: да, у многих уже есть кредиты, но действительно ли их проникновение в России достигло таких же отметок, что и, например, мобильная связь — и прирост возможен только за счет привлечения новых клиентов? Вовсе нет.

«Да, достаточно много групп населения по-прежнему не охвачено кредитами, — подтверждает Владимир Женов. — В первую очередь это молодежь и пожилые люди. Банки сейчас это учитывают, что можно видеть по их маркетинговой стратегии, которая работает именно на данные группы».

Если с пенсионерами ситуация может быть решена за счет ожидаемого повышения пенсионного возраста, то с молодым сегментом банкам еще предстоит научиться работать, предлагая им не только высокомаржинальные кредитные карты, но и более дешевые потребительские кредиты. Достаточно перспективным вариантом может стать «выращивание» банками клиентов заранее — сейчас молодой группой считается 18+, в будущем эта планка может опуститься ниже. Сейчас достаточно распространенный вариант — это выдача детям банковских карт с минимальным овердрафтом, а в будущем таких мер наверняка станет больше. «Речь идет не столько о выращивании клиентов, сколько о повышении общей финансовой грамотности населения, которая находится у нас на очень низком уровне, — комментирует Владимир Женов. — В других странах это давно поняли, кое-где банки готовят будущих клиентов фактически с трехлетнего возраста — дарят им игрушечные банкоматы и тому подобные вещи. И у нас тоже все чаще раздаются голоса о том, что школьники — потенциальные клиенты для каждого банка. Зачем, спрашивается, банки устремились туда под предлогом преподавания финансовой грамотности? Прямо сейчас в Госдуме пробивается закон о возможности брать ипотеку с 14 лет — да, шаг очень рискованный, но в то же время очень ответственный. Те банки, которые вовремя попадут в этот тренд, окажутся в большом выигрыше лет через 5–10».

Между тем «Эквифакс», рассматривая динамику в разрезе банковских продуктов, предрекает наиболее существенный спад именно ипотечному кредитованию — к 2027 году этот рынок сократится более чем на 17%. Общий объем банковских продуктов, включая услуги МФО, сократится в среднем на 11–13%. В абсолютных величинах это более 50 млрд рублей в месяц.

Как забрать клиентуру у МФО

Еще одна проблема следующего поколения, на которую банки пока не обращают большого внимания, это нестабильность трудовой занятости, снижение общего образовательного уровня, распространение потребительского поведения и сокращение крупных производств, которое компенсируется ростом небольших инновационных предприятий, где требуется меньше работников, и требования к их знаниям и умениям тоже ниже. Это происходит не только в России — и эти люди через несколько лет должны стать основной банковской клиентурой, вне зависимости от того, много их родилось или нет. До сих пор банки не слишком охотно предоставляли займы такого рода клиентом, но скоро им предстоит изменить эту стратегию «Нестабильная работа заемщиков для банков затрудняет оценку их платежеспособности, увеличивает риски и может существенно влиять на объемы кредитования населения, особенно все будет бурно в период кризисов, — комментирует Василий Ожередов. — Поэтому банки в перспективе будут охватывать другие ниши заемщиков с нестабильными источниками доходов. Сейчас такой неохваченной категорией является креативный класс, который имеет большой потенциал для банков. К этому классу относятся люди творческих и интеллектуальных профессий: артисты, в том числе «богема», их высокооплачиваемая часть, адвокаты, архитекторы, дизайнеры, рекламщики, врачи частной практики, журналисты, переводчики, «коучи и консалтеры» и прочие. К сожалению, серьезных исследований креативной экономики у нас в стране нет. Еще одним направлением может стать кредитование представителей неформального сектора экономики — эта тема заслуживает отдельного разговора. Еще одна неохваченная категория, которая будет масштабно расти в экономике, — лица с неполной занятостью или надомники. Коворкинги растут — а кто в них работает?»

Еще одним перспективным направлением, по мнению Василия Ожередова, является кредитование временных рабочих и гастарбайтеров, которых ежегодно приезжает в Новосибирск из Средней Азии более 300 тысяч человек, и многие довольно быстро ассимилируются: «Мигранты с устойчивым заработком уже сейчас настойчиво обращаются в банки, если им откажут российские банки — филиалы азиатских банков не откажут».

Сейчас банки не слишком интересуются заемщиками с низкими и нестабильными доходами — эту нишу закрывает рынок микрофинансовых организаций, который продолжает развиваться, несмотря на ограничения, накладываемые Центробанком (на максимальную сумму выплат, на передачу долга третьим лицам и т. д.). Но когда клиентура банков начнет истощаться, они, скорее всего, начнут глушить МФО и оттягивать клиентов на себя, а микрозаемщиками в итоге останутся самые непритязательные заемщики: хронические неплательщики, алкоголики, судимые и так далее.

«Андеррайтинг лиц с нестабильными доходами вполне возможен, поскольку, по мере развития цифровой экономики, можно со временем добиться того, что вся финансовая жизнь каждого отдельного персонажа будет напоминать жука на булавке — на Западе такая модель фактически уже существует, — продолжает Василий Ожередов. — Через некоторое время ритейл научится анализировать индивидуальное потребление, и может произойти смычка между ритейлом и банками. То есть решение о выдаче кредита будет выноситься в зависимости не от доходов, а от расходов — фактически банковский лимит будет устанавливать ваш унитаз».

Наконец, в качестве компенсации падения потребительских кредитов банки могут увеличить долю займов на открытие собственного дела (малое производство, интернет-магазин) через различные фонды развития и бизнес-инкубаторы. Возможно развитие отдельных целевых видов потребительского кредитования, но в более сложной форме в виде всяких кобрендинговых программ с партнерами — на ремонт квартиры, отдых, лечение или образование (последний вариант очень широко распространен во многих странах, но в России пока развит очень слабо). По сути это тот же потребкредит без конкретной цели. «Очень важный момент, — подчеркивает Владимир Женов. — Пока нет единого подхода на государственном уровне между Минобразования (то есть вузами) и Центробанком, хотя проблема беспредельно остра. Западный опыт показывает, что кредиты на развитие человеческого капитала, куда входит и образование, — очень важный сегмент деятельности банков и всего государства».

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