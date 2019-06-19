Каких успехов в росте ВРП достигли регионы Сибири за 2018 год

Красноярский край продолжает с большим отрывом лидировать в СФО по объему валового регионального продукта. Новосибирская область лишь на четвёртом месте. Каких успехов в экономическом развитии достигли регионы СФО за 2018 год, продолжает анализировать «Континент Сибирь».

Уровень экономического развития той или иной территории наглядно демонстрируют показатели объема и динамики внутреннего регионального продукта и промышленного производства. Так, отчитываясь о работе, губернаторы регионов придают основное значение показателю ВРП. Его уровень напрямую сказывается на размере налоговой базы: чем он больше, тем больше средств регион может направить на социальные программы. Зарабатывать на социальную стабильность — главная политическая задача местной власти.

Валовой региональный продукт

Напомним, что в фокусе внимания первой части материала «Континента Сибирь» были экономические показатели сибирских регионов за прошлый год. Структуры, которые занимаются сбором статистических сведений, выдают информацию по ВРП с очень большой задержкой — в настоящий момент доступны цифры лишь до 2016-го. Но по запросу «Континента Сибирь» подразделения органов власти субъектов СФО, курирующие экономику, предоставили «оценочные» данные по валовому региональному продукту за 2018-й. Их можно увидеть на графике.

«Континент Сибирь» уже отмечал, что к 2017 году большинство регионов Сибирского федерального округа вышло на положительные цифры экономического роста (прирост — это индекс выше 100 %, ниже 100% — падение). Красноярский край много лет — лидер в СФО по абсолютному значению ВРП и в 2018 году он продолжал расти, по отношению к 2017-му прирост составил 4,2 процента. Наибольший вклад в увеличение валовой добавленной стоимости внесла промышленность.

Республики Алтай и Тыва замыкают рейтинг, но и они тоже демонстрируют положительную динамику по ВРП. Генеральный директор инвестиционно-финансовой компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин отмечает, что экономика Тывы базируется на добыче угля, запасы которого сравнительно небольшие: 3,5 млрд тонн, тогда как запасы Кемеровской области — порядка 730 млрд тонн. Для республики Алтай ведущим является сельское хозяйство, которое характеризуется низкой добавленной стоимостью. Развитие других отраслей, с высокой добавленной стоимостью и не ограниченных сырьевой базой, в Тыве и Республике Алтай сдерживается низким объемом инвестиций», — высказывает свое мнение корреспонденту «Континента Сибирь» Алексей Антипин.

Председатель совета директоров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Валентин Сичкарёв обращает внимание на то, что структура ВРП на протяжении последних 10-15 лет значительно меняется. По его словам, раньше основную долю в ней занимали промышленность и сельское хозяйство, сейчас идёт перераспределение в пользу сферы услуг — много места занимает финансовый сегмент. «Новосибирская область развивается как мультиуслуговый центр, объем промышленности заметно сокращается. Структура ВРП поменялась не потому, что наши власти недорабатывали. Мы живем по законам рынка, меняется сама структура экономики — такова объективная реальность. Подавляющее большинство организаций, которые формируют потенциал ВРП Новосибирской области, — частный бизнес», — говорит корреспонденту «Континента Сибирь» один из руководителей АИР НСО.

Валентин Сичкарев подчеркивает, что на ВРП влияют и показатели качества жизни. «Экономику делают люди, которые хотят жить и работать в регионе. Новосибирск — это высокотехнологичная медицина, образование. Это сказывается, в том числе, на миграции предпринимательского сообщества. Люди приезжают, запускают бизнес, повышается спрос на жилье, растут объемы строительства. Важно создавать условия для жизни, чтобы получить экономический эффект», — резюмирует собеседник «КС».

Промышленное производство

Рассуждая о приоритете определенных показателей при оценке экономических достижений регионов, директор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат, вице-президент МАРП Игорь Диденко говорит о ведущей роли промышленного производства в формировании ресурсной базы субъекта РФ. Речь о базе налоговых отчислений в территориальные бюджеты. Другими словами, именно промышленное производство определяет благосостояние субъекта РФ. «Очень важен мультипликативный эффект. Для роста производства продуктов питания на эффекте импортозамещения и развития экспортных поставок потребовалось ускоренное развитие производства всех видов транспортной тары и упаковки: от бумаги, гофрокартона до этикеток и полимерных пленок. Мы получили бурное развитие отрасли современной упаковки, которая в свое время импортировалась или свозилась в регион из центральной части страны. По моим оценкам, создание одного нового рабочего места в обрабатывающей промышленности автоматически ведёт к созданию около четырех рабочих мест в смежных областях. Если на нашем комбинате мы принимаем 10 фур сырья и отправляем 20 фур готовой продукции ежедневно, посчитайте, сколько рабочих мест создано. Уже 288, после пуска второй очереди — более 500. Плюс водителей нужно кормить, машины мыть. И я сейчас говорю только о логистике. Можете представить, сколько рабочих мест дают мелкому и среднему предпринимательству крупные промышленные объекты», — отмечает в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Игорь Диденко.

Для Сибири ключевыми промышленными центрами традиционно выступают Красноярский край и Новосибирская область. По значению роста индекса промышленного производства в 2018 году Новосибирская область на втором месте в СФО. На первом — не только Красноярский край, но и Республика Алтай. РА — благодаря добыче полезных ископаемых и взрывному росту электроэнергетики. Напомним, что этот же регион является аутсайдером рейтинга по ВРП в СФО.

Некоторые собеседники «Континента Сибирь» называют индекс промышленного производства «средней температурой по больнице». Как отмечает Игорь Диденко, Республика Алтай – образец «низкой базы», старт с которой позволяет прирастать большими темпами.

Падение объемов производства в обрабатывающей промышленности сказалось на индексе ПП Омской и Иркутской областей. Специалисты министерства экономического развития Иркутской области обращают внимание на то, что среди субъектов СФО регион стабильно занимает ведущие рейтинговые позиции по развитию промышленного производства. Индекс промышленного производства демонстрировал рост с 2015 по 2017 годы. Спад в 2018 — всего 0,6 % по сравнению с 2017-м. Он связан с изменением структуры плана производства и поставок валовой продукции на Иркутском авиационном заводе — филиала ПАО «Иркут». Большая часть продукции в 2018 году на предприятии производилась для нужд гособоронзаказа. Объемы экспортных поставок сократились, что привело к сокращению и валового объема выпускаемой продукции. Кроме того, в 2018 году АО «Ангарская нефтехимическая компания» провела плановый капремонт установок по выпуску бензина и дизельного топлива, это отразилось на индексе производства по виду деятельности «производство кокса и нефтепродуктов». Он сложился на уровне 92,9%. При этом переработка нефти и производство всей линейки нефтепродуктов компании идёт в соответствии с утвержденным графиком.

В остальных отраслях обрабатывающей промышленности Иркутской области наблюдается рост производства. По налоговым доходам субъект РФ занимает третье место в СФО после Красноярского края и Кемеровской области.

Что касается Омской области, которая находится в конце рейтинга индекса промышленного производства по СФО в 2018 году, на показатель повлияло снижение объемов производства алкогольных дистиллированных напитков, пищевых и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, а также продукции машиностроения. Объем производства сельхозпродукции сократился на 0,3 % по сравнению с 2017 годом, что связано со сложными погодными условиями 2018 года. В области дважды вводился режим ЧС.

В приводимых данных учитываются добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Данные:Федеральная служба государственной статистики

Алексей Антипин отмечает, что точки роста экономики сегодня базируются на добыче полезных ископаемых, оборонной промышленности, металлургии. Поэтому перспективными считаются регионы с большими запасами различных ресурсов и ориентированы именно на промышленное производство. «К таким регионам в Сибири относятся Красноярский край, Иркутская и Кемеровская области. Но постепенно акцент смещается с только лишь сырьевой направленности, и можно наблюдать подъем сегмента IT, который называют одной из потенциальных точек роста нашей экономики. Регионы с развитыми IT-кластерами — Новосибирская и Томская области», — говорит эксперт.

Несмотря на то, что со временем объем промышленности заметно сокращается, она остается основой экономики Новосибирской области, считает Валентин Сичкарёв. «Наш регион традиционно формировался как центр промышленного производства. Наибольший импульс в этом плане он получил в военные и послевоенные годы, в период строительства масштабных военных холдингов, предприятий электроники, приборостроения, развития Академгородка. После перестройки дело пошло под уклон. Тем не менее, в новых экономических условиях можно попытаться дать новую жизнь промышленным направлениям. Потенциал у области огромный», — говорит Валентин Сичкарёв.

Игорь Диденко акцентирует внимание на важности человеческого капитала. С его точки зрения, лидерство субъекта РФ по темпам экономического роста напрямую зависит от способности руководства региона сформировать управленческую команду, дающую сверхрезультат. «Многое зависит от того, есть ли в стратегии сверхцель и как мы работаем над достижением её в установленные сроки. В большинстве регионов стоят остро вопросы формирования управленческой команды. Где-то это барьер, а где-то это колоссальная возможность. Область, которая сможет адекватно и смело, а главное быстро реагировать на вызовы времени, экономики, воплощать лучшие практики в области поддержки инвестиционной активности, сокращать сроки процедур не на бумаге, а в реальной жизни, обречена на успех. Именно такие регионы продемонстрируют в будущем уникальные сверхрезультаты, станут лидерами промышленного роста страны, комфортной среды и, конечно, роста реальных доходов населения», — считает Игорь Диденко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Андрияшкин,

исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края:

— Не секрет, что Красноярский край — опорный регион страны, один из лидеров по промышленному производству, инвестиционно привлекательный регион России. Край обладает крупнейшими в стране лесосырьевыми ресурсами, минерально-сырьевая база края включает в себя около 1,5 тысяч месторождений более чем 80 видов полезных ископаемых. Важнейшее общефедеральное значение имеют водные и гидроэнергетические ресурсы рек Енисея и Ангары. Генерацию электроэнергии осуществляет сразу пять гидроэлектростанций: Красноярская, Богучанская, Курейская, Усть-Хантайская, Енашиминская. Наш регион является энергоизбыточной территорией.

Используя такой богатый ресурсный потенциал, Красноярский край является одним из индустриально развитых регионов России. Конкурентные преимущества края: использование местной электроэнергии и сырьевых ресурсов, современный технологический уровень предприятий, многоотраслевая система высшего образования и научно-исследовательских учреждений, и, безусловно, выгодное географическое и геополитическое положение в системе международных связей. Таким образом, у Красноярского края имеется серьезный инвестиционный потенциал.

Игорь Антропенко,

директор по стратегическому развитию ЗАО «Основа Холдинг», заместитель председателя комитета по экономике и инвестициям Законодательного Собрания Омской области, председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:

— Традиционно сильная сторона Омской области – сельское хозяйство. Продукция растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности представляет серьезный экспортный потенциал, и мы обязаны его реализовывать, в том числе – воплощая в жизнь высокотехнологичные инвестиционные проекты. Так, поскольку на протяжении многих лет Омская область сохраняет лидерские позиции среди сибирских регионов по объемам производства пшеницы, необходимо создавать условия для реализации инвестпроектов, связанных с глубокой переработкой зерновых. Сегодня этому препятствует высокий износ дорожно-транспортной инфраструктуры, сравнительно большие расстояния для прокладки новых коммуникаций. Это проблема, пути преодоления которой необходимо найти коллегиально. Ещё одна точка роста – наш оборонный комплекс, потенциал которого по-прежнему велик. Здесь требуется тонкая настройка с точки зрения вертикальных холдингов, чтобы обеспечить соразмерность между точками промышленного производства и точками налоговой нагрузки. И, наконец, наш флагман и гордость — нефтеперерабатывающий комплекс, где показатели промышленного производства демонстрируют рост порядка 4% к уровню предыдущего года. ПАО «Газпром нефть» активно инвестирует в Омский регион, фактически строит новый завод, создает высокотехнологичные производства. Эта работа придает определенный импульс с точки зрения создания рабочих мест, развития в дальнейшем потребительского рынка.

«Континент Сибирь» приглашает к диалогу представителей власти и бизнеса территорий Сибирского федерального округа, желающих прокомментировать приведённые в обзоре цифры.

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