Как стало известно «Континенту Сибирь», компания Mazda не планирует продлевать дилерский договор со своим действующим единственным партнером в Барнауле — компанией «Реал-Моторс». Компания уже объявила тендер на поиск нового официального дилера в регионе.

Согласно сайту Mazda в России, Барнаул является единственным городом страны, где марка в настоящий момент проводит тендер. Сбор заявок от потенциальных соискателей на статус официального дилера марки проводился до 1 июля.

В настоящее время единственным официальным дилером Mazda в Барнауле является компания «Реал-Моторс», получившая этот статус в 2012 году с открытием временного салона на проспекте Калинина и переездом в октябре 2013 года в автокомплекс на Правобережном тракте. В портфеле «Реал-Моторс» также есть бренды Subaru и KIA. Учредителями дилера являются его генеральный директор Александр Частухин и московский бизнесмен Сергей Успенский, основатель крупного столичного дилера «У-Сервис+».

Как пояснил «Континенту Сибирь» источник в российском представительстве Mazda, в этом году у марки истекает срок действия дилерского договора с «Реал-Моторс», и ожидать его продления не стоит.

По словам генерального директора ГК «Реал-Моторс» Александра Частухина, компания продолжает работать в качестве официального дилера Mazda в Барнауле. Он подтвердил, что подписанный ранее 5-летний контракт с японской маркой истекает в этом году. При этом, Mazda требует от своих дилеров привести свои площадки в соответствие новым корпоративным стандартам, предусматривающим позиционирование бренда в более высоком ценовом сегменте с новыми значительными инвестициями. В частности по словам Александра Частухина, новые стандарты подразумевают наличие отдельного шоу-рума в новой концепции, отдельной команды исключительно на бренд Mazda, а также изменение оформления фасадов дилерского центра, новую плитку, новую мебель, новые потолки, освещение, оригинальное зонирование в торговом зале, наличие разгонной полосы и.т.д. Инвестиции в соответствие новым стандартам Александр Частухин оценивает в 20 млн рублей.

По итогам 2018 года, согласно данным «Автостат.Инфо» в Алтайском крае было поставлено на учет 147 новых автомобилей Mazda. Для сравнения: за этот же период в Кемеровской области было зарегистрировано 464, в Иркутской области — 401, в Томской области — 202 новых автомобиля Mazda.

«Для того, чтобы окупить такие вложения, по его словам нужно продавать ежемесячно хотя бы 25 автомобилей Mazda. Но реально квота на нас с учетом ограничений производственных мощностей во Владивостоке составляет 12-15 автомобилей, и мы со своей стороны не можем на это воздействовать», — объясняет Александр Частухин. Принимая во внимание эти ограничения и ситуацию на авторынке инвестиции в соответствие новым стандартам будут иметь высокие сроки окупаемости. При этом, объем вложений для потенциального нового дилера Mazda, по его словам, будет еще гораздо выше, так как ему нужно будет закупать спецоборудование, вкладывать в обучение команды, и.т.д.

Примечательно, что именно в 2019 году Mazda заняла первое место в России в рейтинге DSI (Dealer Satisfaction Index), в основе которого оценка уровня удовлетворенности дилеров взаимодействием с автопроизводителями. «Первое место бренда Mazda было предсказуемым и с точки зрения уровня работы с дилерами, и системы планирования продаж, и осторожной политики марки на рынке. У менеджмента дистрибьютора есть KPI по доходности дилера, это редкость», — отмечал тогда глава ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Олег Мосеев, констатируя, что такой подход дистрибьютора приводит к достижению нормальной доходности дилеров, а не «сливу» машин. Сибирские дилеры марки, в частности «Сибинпэкс» (Кемерово), «Первая Автоколонна» (Иркутск), «Феникс-Авто» (Омск) также высоко оценивали качество работы российского дистрибьютора Mazda и саму марку. «Этот бренд вне конкуренции. Причем за все время моего 12-летнего опыта продаж автомобилей», — пояснял «Континенту Сибирь» генеральный директор ГК «Феникс Авто» (официальный дилер Mazda, Hyundai, Suzuki, Skoda, Subaru, Honda, Ford, Yamaha, а также ранее Audi, Toyota, Citroen, Lada в Омске) Сергей Сырников.

По мнению Александра Частухина, ситуация с маркой в Барнауле не противоречит высоким позициям Mazda в рейтинге DSI-2019, так как эти результаты могут быть обусловлены хорошей маржой с одного автомобиля и высокими показателями рентабельности.

Что касается возможного нового официального дилера Mazda в Алтайском крае, то в настоящее время конкурс еще проходит. По данным участников алтайского рынка, одним из претендентов является «АлтайАвтоЦентр», официальный дилер Ford в Барнауле. С учетом ухода с российского рынка американской марки у компании остается дилерский центр, который мог бы быть использован под бренд Mazda. Получить комментарии в «АлтайАвтоЦентре» на момент публикации не удалось.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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