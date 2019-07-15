Новосибирск и его пригороды продолжают активно застраиваться коттеджными поселками, девелоперы которых в числе преимуществ отмечают расстояние до центра города — добраться до него можно всего за 15–20 минут. На самом ли деле это так? Преувеличивают ли застройщики собственные обещания и улучшается ли в целом со временем транспортная доступность загородных поселков, выяснял «Континент Сибирь».

Новые районы застройки — новые проблемы

Как отмечает руководитель офиса агентства недвижимости «Жилфонд» на Одоевского Сергей Жигарев, на сегодня можно смело говорить о транспортной доступности коттеджных поселков Новосибирска, расположенных, во-первых, по линии железной дороги, там, где налажена работа электричек.

«Во-вторых, то же самое можно сказать о поселках, которые находятся в черте города и где хорошо работает общественный транспорт, например, это поселок «Белые росы» — туда изначально автобусы ходили, и обещать ничего не надо было. А если объект находится за городом, то с транспортной доступностью проблематично — она, скорее всего, существует только на уровне обещаний», — уверен эксперт.

Более детальными наблюдениями поделилась с «Континентом Сибирь» риелтор «Центрального агентства недвижимости» Валентина Кондратьева. «Рассмотрим конкретные поселки. «Скандинавия» группы компаний «Гелеон»: это один из немногих девелоперов, у которого слова не расходятся с делом. На сайте «Скандинавии» следующая информация — 18 минут до Березовой рощи, 20 минут до площади Ленина. Проверено клиентами, это действительно так, плюс-минус 5 минут. До метро «Красный проспект» доехали за 25 минут», — отмечает Валентина Кондратьева.

Далее — «Березки-Новолуговое». На сайте поселка пишут о «легком доступе к городской инфраструктуре за счет месторасположения» без какой-либо конкретики, по факту же дорога занимает 30 минут от метро «Речной вокзал». «Это без учета ежеутренних и ежевечерних пробок», — подчеркивает эксперт.

«Еще один активно развивающийся проект — «Деревня Мира». Поселок, который интересен своей концепцией, правилами проживания, экологической направленностью. Дорога до «Деревни Мира» занимает минимум час, а с учетом пробок может выйти и 1,5–2 часа. «Лаки Парк» — обещанные на сайте девелопера 30–40 минут превращаются в час или даже полтора, если ехать с разрешенной скоростью или в часы пик. Для жителей Академгородка, Нижней Ельцовки и Кольцово максимально доступен проект «Горки Академпарка» — 10–15 минут дороги — и на месте», — рассказывает Валентина Кондратьева.

Дорога до поселка «Соловьиная Роща», по словам эксперта, что от станции метро «Площадь Маркса», что от «Площади Ленина» занимает 30 минут, но, опять же, это расчетное время при благоприятных дорожных и погодных условиях. Как только в Новосибирске появляются осадки, неважно, дождь ли, снег, скорость движения падает до 20–40 км/час. И добираться до дома житель «Соловьиной Рощи» будет уже два часа.

Руководитель проекта «Серебряный лес» Дарья Курошвили соглашается с коллегой и отмечает, что близость к городу зачастую указывается в преимуществах того или иного проекта.

«Да, действительно, такая тенденция прослеживается. Застройщики, осваивающие участки в небольшом отдалении от города, часто используют этот прием — говорят о близости к станции метро, центру Новосибирска. На самом деле дела обстоят таким образом, что время до этой точки указано зачастую без учета загруженности дорог, при возможности использования личного транспорта и хорошей скорости движения. Чтобы избежать всяческого недопонимания, я советовала бы еще до экскурсии в поселок (которая, конечно, необходима) уточнять несколько моментов, когда озвучивается близость к центру города или метро, а именно: находится ли поселок в черте города на самом деле? К каким садикам, школам, больницам, будут относиться его жители, есть ли остановки общественного транспорта у поселка, как часто и какие именно маршруты ходят до этой остановки», — говорит Дарья Курошвили.

Земельные участки и дачи, расположенные в верхнем течении реки Оби, по обоюдному мнению специалистов, всегда пользовались повышенным спросом. Формирование коттеджных поселков в районе бывших обкомовских дач сделало выезд из Заельцовского района достаточно затрудненным. «Честно говоря, вечером в пятницу начиная с 16 часов уже довольно проблематично уехать в сторону как Мочищенского, Краснояровского шоссе, так и по направлению Бердского, Гусинобродского шоссе, проспекта Дзержинского», — добавляет Валентина.

Транспортная доступность, в том числе до жилья и жилых районов, в целом сейчас очень актуальная проблема для Новосибирска, уверена Дарья Курошвили.

«Множество новых районов застройки, которые появились в последнее время, стали создавать проблемы с движением в тех участках дорог города, где еще несколько лет назад, такой ситуации не было. Чтобы сделать проще не только жизнь людей, которые выбрали загородное жилье как основное, но и тех, кто предпочел остаться жить непосредственно в городе, на мой взгляд, должны подключиться не только застройщики этого жилья, но и городские власти, возможно, с какими-то совместными проектами, организацией разгрузки трасс. В центральной части страны этот вопрос решается, причем довольно активно, потому как очень много людей живет именно за городом. Возможно, этот вопрос скоро станет и для нашего города крайне важным и требующим максимально оперативного решения. Особенно если и дальше будет увеличиваться число желающих жить на природе, подальше от городской суеты», — рассуждает Дарья.

«Километраж и время в пути — абсолютно разные вещи»

Сложную ситуацию в плане транспортной доступности отмечают и в компаниях, занимающихся строительством коттеджей. «Мы, к примеру, уже дробим город, выстраивая с точки зрения логистики бригады строителей, чтобы каждая из них могла охватывать 2–3 объекта в конкретной локации, — рассказывает директор по строительству компании «Деревянный Дом» Андрей Штайн. — Несколько коттеджей в разных частях города физически невозможно охватить. К сожалению, в плане транспортной доступности ситуация в Новосибирске не улучшается. Но, с другой стороны, хотя бы не становится хуже! Дороги регулярно ремонтируются, и уже нет такого хаоса, как, допустим, лет 10 назад, когда в некоторые поселки без внедорожника проехать было невозможно. Большинство поселков сейчас активно чистятся от снега в зимнее время, доступ к ним открыт».

Проще добраться, как отмечает Андрей Штайн, безусловно, до поселков в близлежащей черте города, к примеру, это такие проекты, как «Европейский», «Обкомовские дачи», «Серебряный лес», «Солнечный», где есть транспортная развязка. «С другой стороны, кому-то нравится природа, и он готов жертвовать временем в дороге, ради уединения и тишины. К примеру, сейчас мы строим коттедж в Морозово, это довольно долгая дорога», — добавляет Андрей Штайн.

В целом, по наблюдениям специалистов, рынок загородного жилья в Новосибирске продолжает развиваться.

«Это заметно по количеству коттеджных поселков, действующих и начинающих свое развитие. На это есть несколько причин, одна из которых — обновление частного сектора, — говорит руководитель группы риелторов «Центрального агенстства недвижимости» Любовь Каминская. — Старые дома будут сносить, а на их месте строить новые «каменные джунгли». Все больше и больше людей выбирает индивидуальное жилье. Также покупатели хотят получить максимум площади за имеющиеся средства. Купить жилье в новом многоэтажном доме площадью от 70 кв. метров стоит в среднем 4,5–5,5 млн рублей. За эти же средства можно приобрести коттедж в пригороде Новосибирска площадью от 130 кв. метров». При этом удаленность от города смущает далеко не всех.

Однако, по мнению представителя коттеджного поселка «Лаки Парк», жизнь за городом будет приносить удовольствие и удовлетворение, если есть возможность закладывать на дорогу до двух часов ежедневно: «Если таковой возможности нет, загородная жизнь — не ваш вариант. Полтора-два часа до дачи — это нормально, до коттеджа, в котором семья планирует жить постоянно, это слишком дальняя дорога. Поэтому при выборе поселка не нужно забывать, что километраж и время в пути для современных мегаполисов — абсолютно разные вещи. Еще один обязательный пункт «загородной жизни» — это наличие автомобиля, без него до большинства коттеджных поселков Новосибирска сегодня в принципе не представляется возможным добраться».

К наиболее интересным проектам из вновь строящихся эксперты относят поселки, имеющие, опять же, хорошую транспортную доступность и развитую инфраструктуру. «Это, например, новый коттеджный поселок «Красная горка» в Октябрьском районе недалеко от Инюшенского бора, СНТ «Горки-2» в Новолуговом — там люди покупают участки и сами строят дома, коттеджный поселок «Морские просторы» в Советском районе с хорошей транспортной доступностью, расположенный поблизости от Обского моря. На Первомайке популярен коттеджный поселок «Витязь-Град» — он практически застроен, остались единицы земельных участков, которые пользуются хорошим спросом», — говорит Сергей Жигарев.

Чаще всего, по словам Жигарева, покупают коттеджи стоимостью от 5 до 10 млн рублей, так как это хорошая альтернатива трехкомнатной квартире. На 90% цену определяют местоположение и уровень самого поселка: наличие коммуникаций, развитая инфраструктура, транспортная доступность.

«Спросом для строительства и покупки уже готовых коттеджей также пользуются районы, где комфортная окружающая среда, поблизости есть лесная зона и водоем, а также налажена инфраструктура. Точечная коттеджная застройка ведется в поселке «Голубой залив». Активно застраивается Верх-Тула», — добавляет Сергей Жигарев.

При этом старожилы рынка особой активности не отмечают, особенно если речь идет о сегменте поселков более высокого класса. Это подтвердила «Континенту Сибирь» представитель поселка «Лаки Парк», а также Дарья Курошвили.

«В настоящее время в Новосибирске в сегменте комфорт и повышенной комфортности очень мало предложений, хорошо и грамотно организованных поселков почти не наблюдается, новые игроки на рынок не выходят. Зато, стоит отметить, активно развивается более демократичный сектор, поселки средней ценовой категории уверенно предлагают клиентам участки со стоимостью до 100–150 тыс. рублей за сотку и находят своих покупателей. Конечно, хочется, чтобы развитие получили какие-то концептуальные решения, нестандартный подход к новым формам организации поселков и создания инфраструктуры», — заключает Дарья Курошвили.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Ложкина, архитектор:

— Изначально большинство деревянных домов в Новосибирске тяготело к классическому стилю в архитектуре — это скатные кровли, достаточно небольшие свесы. На смену ему постепенно пришел стиль альпийского шале. В последнее же время все чаще мы создаем дизайн-проекты домов в модернистском стиле. Его отличают массивное остекление с панорамными светопрозрачными конструкциями, простые формы.

Алгоритм создания дизайн-проекта деревянного дома имеет несколько нюансов, которые необходимо учитывать. Это, допустим, длина бревна либо, если необходимо сделать какое-то безопорное перекрытие, требуется изготовление клееной фермы. Совместно с компанией «Деревянный Дом» мы, безусловно, просчитываем все эти детали, работа идет с двух направлений — как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения непосредственно проектирования и строительства. Аспект конструирования действительно очень важен, он обеспечивает наиболее правильные инженерные решения и безошибочное, точное возведение. Это гарантирует минимальные сроки строительства. Также зачастую архитектурный размах упирается в финансовые ограничения.

В целом, если у клиента четко сформулирован образ его будущего дома, пространства, в котором ему хочется жить, на создание эскизного проекта и конструкторские работы требуется порядка трех месяцев.

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