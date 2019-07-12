Деревянный дом — это история о гармоничном сочетании красоты, экологии и, несомненно, уюта. Это особый стиль жизни, в котором объединяются высокий уровень комфорта и близость к природе. О том, как обстоят дела на рынке деревянного домостроения в Новосибирске, какие характеристики отличают качественный брус и что чаще всего пристраивают к своим коттеджам сибиряки, пожив в них несколько лет, «Континент Сибирь» побеседовал с директором по строительству СК «Деревянный Дом» АНДРЕЕМ ШТАЙНОМ.

«Большие коттеджи стали редкостью»

— Как текущая экономическая ситуация и рыночные тенденции отражаются на сфере деревянного домостроения?

— Экономическая обстановка на рынке домостроения довольно сложная. Люди по-другому стали оценивать собственные возможности, и, как следствие, продолжается тенденция уменьшения площади возводимых домов — от больших к более компактным.

С 2009 года компания «Деревянный Дом» возводит дома из клееного бруса, тем самым продолжая традиции индивидуального высококачественного домостроения. Проработка объекта, или «жизненного пространства», как мы его называем, начинается с самых мелких деталей, и заканчивая объект, мы не расстаемся с нашими заказчиками, а всегда остаемся на связи. Поэтому, пожив в построенном доме некоторое время, прочувствовав его размеры внутри, у некоторых жильцов возникает желание доработать пространство, добавить помещения, сделать перепланировку. Сейчас мы строим небольшие компактные дома, но с тщательно проработанным жизненным пространством.

Стоимость строительных материалов за последние годы возросла примерно на 10%. К тому же вырубка пиломатериала контролируется сегодня на законодательном уровне. Мы работаем с сосной и кедром. В процентном соотношении из сосны строится порядка 90% домов, остальные 10% — из кедра, это более дорогостоящий материал, обладающий рядом преимуществ. Во-первых, кедр — гипоаллергенный: в одном «кубе» воздуха в березовом лесу содержится около 3 млн бактерий, в хвойном — всего 3 тыс. Во-вторых, у кедра очень разнообразная цветовая гамма: от нежно-розового до коричневого, и текстура дерева очень красивая. По цене кедр дороже сосны примерно на 30%, он относится к орехово-промысловым зонам, которые по закону не подлежат рубке. Официально разрешено вести рубку в Томской области и немного в Алтайском крае. Сосну мы везем из Красноярска и Иркутска.

— Сколько времени и средств требуется на строительство дома из клееного бруса?

— Деревянные дома строятся достаточно быстро. Небольшой коттедж порядка 150 кв. метров возводится за восемь месяцев. Сам дом ставится примерно за месяц, остальная часть времени уходит на внутреннюю отделку и прокладку коммуникаций. Наши строители сразу «садят» брус в так называемую рабочку. Таковым он остается на весь срок эксплуатации, клееный брус, в отличие от обычного, не усаживается со временем. Мы сразу же монтируем окна, двери. И в дом можно заселяться.

Основная сложность обычно заключается в том, что заказчику надо иметь всю сумму средств фактически сразу — дом строится и сдается в эксплуатацию довольно быстро. Если говорить о цене, стоимость дома из клееного бруса сейчас составляет 40–50 тыс. рублей за кв. метр.

— В каких коттеджных поселках Новосибирска, а также других городов, компания «Деревянный Дом» работает на данный момент?

— Строим много. В поселках «Удача», «Европейский», много наших объектов в Красном Яре, Нижней Ельцовке, Морозове. Кроме Новосибирска, работаем в Кемерове, Ленинск-Кузнецке. Также «Деревянный Дом» собирает готовые домокомплекты для крупных международных компаний. На новосибирском рынке мы единственные, кому удалось выиграть тендер и работать с заказчиками такого уровня.

Клиенты сейчас в основном интересуются площадью домов до 200 кв. метров. Большие коттеджи стали строиться крайне редко, за последний год мы возвели только три дома по 700 кв. метров. Сейчас многие имеют городскую квартиру и дом, в котором семья проводит выходные и праздничные дни. Это удобно в условиях современной жизни, потому что все мы привязаны к детским садам, школам, поликлиникам. Коттедж все чаще становится атрибутом выходного дня. Многие сегодня пользуются системой «умный дом»: это удобно, с помощью гаджетов вы управляете всеми коммуникациями дома на расстоянии. Объект, оснащенный такой системой, готов принять вас и ваших гостей в любой момент в любое время года. Что касается этажности, большинство заказчиков склоняются к одноэтажным постройкам. Вся семья живет в доме довольно непродолжительное время, дети разъезжаются, и вторые-третьи этажи уже не используются.

— Есть ли какие-то особенности в уходе за деревянным домом во время его эксплуатации?

— Специального ухода такой дом не требует. Он любит тепло, поэтому отапливать его желательно постоянно, а не замораживать-размораживать. На восстановление температурного режима уходит гораздо больше средств, нежели при поддержании определенной температуры в доме. С 15–20 градусов тепла до необходимой отметки он нагревается буквально за два часа.

В таком доме достаточно согреть воздух, и в нем уже станет тепло и уютно, в каменном же, к примеру, надо прогреть стены. Также деревянный дом требует увлажнения. Для этого используются увлажнители воздуха, создается дополнительное кондиционирование и монтируется приточная вентиляция.

С помощью системы «умный дом» сегодня можно оперативно решить любые вопросы, контролировать со своего смартфона фактически все работы в доме, даже не приезжая в него.

Вторая жизнь вашего дома

— Как правило, пожив в доме, человек довольно часто решает дополнить его чем-то. Беретесь ли вы за подобные работы и что чаще всего достраивают к дому?

— На данный момент в компании «Деревянный Дом» два основных направления — это строительство домов из клееного бруса и реставрация деревянных домов. Условия нашей жизни постоянно меняются, поэтому реконструкции всегда актуальны. Чаще всего мы расширяем пространство: пристраиваем различные флигели, увеличиваем площадь кухонной зоны, добавляем гардеробные, места для хранения, сушильные комнаты. Наша компания всегда на связи, мы дружим с нашими клиентами и в любой момент готовы доработать ваш дом.

Еще 15 лет назад, допустим, не были так популярны панорамные окна, сейчас же большинство заказчиков хотят установить именно их. Сюда же можно отнести свободный выход на террасу — открыл дверь и ты на лужайке! Все эти составляющие можно оперативно добавить к уже существующему дому.

— Сколько времени обычно занимает реставрация (реконструкция)?

— Люди приходят с уже готовыми решениями, мы только дорабатываем конструктив. Обычно это занимает от двух до трех месяцев. На новосибирском рынке сегодня немногие компании берутся за реконструкцию, потому что построить новый объект проще. Реконструкция же требует общей перешлифовки, перекраски, это дорогостоящие и кропотливые работы.

Дома были построены 5–10 лет назад, снаружи они подверглись воздействию ультрафиолета, ветра, дождя. Таким домам требуется реставрация. Пристроенная часть полностью сливается с новой, отличить ее невозможно. Мы находим брус того же профиля у того же производителя. Это обычно не составляет проблемы. Стоит иметь в виду, что реконструкция делается в теплое время года, с весны до осени, потому что открывается теплый контур дома. В холодное время выполняются только внутренние работы.

— По каким параметрам можно отличить качественный брус от некачественного материала?

— На рынке сегодня можно купить разный брус, от 19 тыс. рублей. Но что с ним будет через 2–3 года, никто не может гарантировать. Мы работаем с проверенными, качественными поставщиками. Более 10 лет наши партнеры по бизнесу — это компании SilvaHouse и «Кадрин».

Как определить хороший брус? В идеале нужно побывать в доме, в котором люди живут хотя бы три года. В нем сразу становится ясно, какие руки его строили и из чего. Обратить внимание стоит на качество склейки, тепло в углах дома. Наши поставщики также отбирают брус по «живому» сучку: чтобы не было ни «табачных» сучков, ни загнивающих. По линии сращивания все это должно вырезаться, чтобы лицевые ламели были чистыми и красивыми.

Да, это дополнительные затраты, кто-то на них идет, кто-то нет. То же самое касается шлифовки бруса. Некоторых заказчиков бывает сложно переубедить в ее необходимости. Однако именно благодаря шлифовке дом выглядит как готовое изделие, а не полуфабрикат, который лишь со временем будет доведен до ума.

— Как в целом, по вашим наблюдениям, в Новосибирске меняется культура загородной жизни?

— Каждый стремится создать свой уютный уголок: на участках стало много водоемов, детских домиков, которые, кстати, мы в последнее время стали строить очень часто. Это мини-версия большого дома, как правило, 6–8 кв. метров, получается такое личное пространство для детей. Все чаще оборудуем коттеджи вышеупомянутыми сушильными комнатами, в которых удобно сушить экипировку после занятий зимними видами спорта. В целом новосибирцы стали больше отдыхать за городом: все чаще вместо дачных участков можно видеть ухоженные лужайки, красивое пространство с интересным благоустройством и ландшафтным дизайном. Культура загородной жизни в нашем городе, несомненно, развивается и с каждым годом становится все более высокой.

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