Глава Счетной палаты Красноярского края может досрочно покинуть свой пост

Депутаты заксобрания Красноярского края рассмотрят вопрос об отставке главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко. Она являлась участницей «лесного скандала», развернувшегося вокруг губернатора Александра Усса в июне текущего года.

Как пишет «Интерфакс» ссылаясь на заместителя председателя Законодательного собрания Красноярского края Сергея Попова, ранее проверку деятельности главного аудитора региона проводила прокуратура. Председатель правительства на предыдущем заседании заподозрил Татьяну Давыденко в конфликте интересов, сообщив, что ее дочь является директором авиапредприятия, которое несколько лет подряд выигрывало конкурсы, проводимые минлесхозом. Накануне депутаты получили итоги прокурорской проверки.

По словам Сергея Попова, выводы, которые звучат в этом документе достаточно громкие. На взгляд членов комитетов, они являются основанием для досрочного прекращения полномочий председателя Счетной палаты Красноярского края.

По итогам заседаний двух комитетов по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению, а также по бюджету и экономической политике было принято решение вынести данный вопрос на сессию.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в начале июня 2019 года руководитель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко заявила о выявленных нарушениях в лесной отрасли региона, якобы лес продается на бирже по заниженным ценам, из-за чего краевая казна недополучает миллиарды рублей.

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