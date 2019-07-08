«Новосибирский жировой комбинат» объявлен банкротом

В понедельник, 8 июля арбитражный суд Новосибирской области объявил банкротом «Новосибирский жировой комбинат». Признать предприятие несостоятельным потребовала «Группа компаний «Русагро», сумма исковых требований составила более 608 млн рублей.

Исковое заявление ООО «Группа компаний «Русагро» подало в арбитраж в мае текущего года, в июне иск был принят к производству. Напомним, ранее новосибирский завод находился под управлением ГК «Солнечные продукты» со штаб-квартирой в Саратове, одной из структур саратовской финансово-промышленной группы «Букет» Владислава Бурова. В декабре 2018 года руководство жирового комбината заявило о готовности к самобанкротству из-за невозможности выполнить долговые обязательства перед «Русагро». В итоге 21 мая текущего года ООО «Торговый дом «Солнечные продукты», по решению акционеров, перестало быть управляющей компанией «НЖК».

Группа «Букет» приобрела «НЖК» у ГК «Фактор» в 2003 году. Новые собственники планировали тогда создать на базе новосибирского предприятия «крупнейшую за Уралом промплощадку и стать лидерами по сбыту масложировой продукции на востоке страны». Кроме того, дочерняя компания «Букета», девелопер «В2В-Development» строит в Новосибирске жилой комплекс «Огни Сибири». Здания возводятся на улице Семьи Шамшиных, на месте бывшего исторического здания новосибирского жиркомбината.

«Русагро» купила долг «Солнечных продуктов» Россельхозбанку в размере 34,7 млрд рублей в ноябре 2018 года. В ГК тогда уточнили, что долг обеспечен залогом всех основных активов «Солнечных продуктов», и «Русагро» планирует «реализовать приобретенные права требования и приобрести часть активов группы «Солнечные продукты» с целью создания крупнейшей масложировой компании в России».

В материалах дела уточняется, что на «Новосибирском жировом комбинате» будет открыто конкурсное производство, которое пройдет по упрощенной процедуре, в течение шести месяцев.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.